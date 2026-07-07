Se for para sentir o frio do inverno, que seja no aconchego de um castelo

Com a chegada do inverno, Gramado revela uma de suas faces mais encantadoras. Entre julho e agosto, a Serra Gaúcha se transforma em um cenário de névoas suaves, temperaturas baixas, lareiras acesas e paisagens que, em dias especiais, podem até ser cobertas pela neve. É a época em que o frio convida a desacelerar, apreciar bons vinhos, prolongar conversas à mesa e viver a atmosfera acolhedora que tornou a região um dos destinos de inverno mais desejados do Brasil.

Inserido nesse cenário de charme e natureza, o Castelo Saint Andrews apresenta sua programação especial para a estação, reunindo experiências que valorizam os rituais mais gostosos do inverno. Localizado em um condomínio fechado, a poucos minutos do centro de Gramado, o hotel tem vista para o Vale do Quilombo e é cercado pela exuberância da Mata Atlântica, combinando privacidade, sofisticação e a conveniência de estar próximo aos principais atrativos da cidade.

Inspirado na arquitetura dos castelos escoceses, o empreendimento traduz o clima da estação em hospitalidade personalizada, gastronomia autoral, bem-estar e uma curadoria de experiências pensadas para quem deseja aproveitar o inverno com conforto e exclusividade.

Fondue Suisse e chá da tarde

Entre os destaques da programação está a tradicional Fondue Suisse, servida diariamente às 20h, em quatro etapas. A experiência começa com frutos do mar, segue com queijos especiais e filé mignon Red Angus, e termina com frutas selecionadas acompanhadas por chocolate belga. Uma releitura sofisticada de um dos sabores mais associados às noites frias da Serra Gaúcha.

Outro ritual que ganha ainda mais encanto durante o inverno é o Royal Afternoon Tea, servido diariamente, pontualmente às 17h, no restaurante Primrose. A tradição inglesa encontra os sabores da Serra em uma seleção de chás, quiches, folhados e sanduíches especiais, como salmão com pasta de dill e Croque Madame com presunto San Daniele e ovo trufado.

O momento é acompanhado pelo chocolate quente com flor de laranjeira, além de mignardises e sobremesa do dia assinada pelo chef. Para quem deseja brindar à estação, a experiência pode ser complementada com uma taça de champagne Moët ou espumante brasileiro premiado.

Gastronomia premiada e vinhos memoráveis

A gastronomia encontra seu ponto alto no restaurante Primrose, reconhecido pela Condé Nast Johansens entre os melhores da América Latina em sua categoria Castelo Saint Andrews/Divulgação

A gastronomia encontra seu ponto alto no restaurante Primrose, reconhecido pela Condé Nast Johansens entre os melhores da América Latina em sua categoria. Durante a temporada de inverno, menus autorais harmonizados com uma carta de vinhos premiada valorizam ingredientes selecionados, técnicas refinadas e rótulos que percorrem grandes terroirs brasileiros e internacionais.

A Adega Gourmet também se torna um dos endereços mais especiais da estação. Reconhecida pela Wine Spectator por reunir alguns dos mais importantes rótulos disponíveis no país, ela recebe degustações conduzidas por especialistas e encontros que aproximam produtores, sommeliers e apreciadores, aos sábados, às 17h.

Hospitalidade sob medida

Suites elegantes: um convite ao aconchego do inverno no Castelo Saint Andrews. Castelo Saint Andrews/ivulgação

A experiência de hospedagem começa já na chegada, com recepção personalizada e welcome drink. Durante toda a estada, os hóspedes contam com serviço de mordomia e concierge dedicado, além de café da manhã servido em formato degustação, disponível a partir das 8h e sem horário fixo de encerramento.

O ritmo é definido por cada visitante, permitindo que os dias sejam vividos com liberdade, entre o conforto das suítes, a contemplação da paisagem e os sabores que aquecem a temporada. A programação inclui ainda visita guiada à adega e a tradicional Wine Experience, realizada aos sábados, às 18h, com degustações conduzidas pelo sommelier da casa ou por vinícolas convidadas.

Para completar a viagem, o hotel organiza roteiros personalizados por Gramado e região, com sugestões de atrações, experiências gastronômicas e visitas ao Vale dos Vinhedos, além de traslados privativos e suporte para emissão de passagens em voos comerciais ou privados.

Gramado no inverno

Nos meses mais frios do ano, a Serra Gaúcha se torna um convite ao aconchego. Entre montanhas, névoas, aromas de chocolate, taças de vinho e mesas generosas, Gramado oferece uma experiência que vai além das baixas temperaturas: é um destino para viver o charme do inverno em cada detalhe.

Com sua atmosfera intimista, serviços personalizados e experiências enogastronômicas de alto padrão, o Castelo Saint Andrews convida os hóspedes a descobrir a estação sob uma perspectiva elegante, acolhedora e genuinamente brasileira.

Sobre o Castelo Saint Andrews

Inspirado na arquitetura dos castelos escoceses e cercado pelas montanhas da Serra Gaúcha, o Castelo Saint Andrews integra a associação internacional Relais & Châteaux e é o único hotel de montanha da coleção no Sul do Brasil. Localizado no Vale do Quilombo, a poucos minutos do centro de Gramado, aposta em uma hospitalidade upscale, marcada pela personalização e pela atmosfera intimista, com gastronomia autoral no restaurante Primrose e adega premiada pela Wine Spectator.

Serviço

Castelo Saint Andrews — Rua das Flores, 171, Bairro Belvedere, Gramado/RS

Reservas e informações: WhatsApp +55 54 3295-7721 · Telefone +55 54 3295-7700

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Instagram: @castelosaintandrews