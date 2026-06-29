5 rotas de cicloturismo para descobrir as belezas de Minas Gerais

Minas Gerais é um convite aberto para quem ama pedalar. Com suas montanhas, cidades históricas e natureza exuberante, o estado se consolidou como um dos principais destinos para o cicloturismo no Brasil. Existem opções para todos os níveis, de iniciantes a avançados, especialmente durante a estação seca (entre abril e setembro), que oferece as melhores condições climáticas.

Viajar de bicicleta pela região é uma oportunidade de conhecer a cultura local de perto, apreciando a gastronomia e a hospitalidade mineira em um ritmo diferente. Os percursos variam entre trilhas em parques nacionais, estradas de terra que cortam vilarejos e trechos de asfalto com vistas espetaculares. Para quem busca inspiração, separamos cinco rotas que revelam o melhor do estado sobre duas rodas.

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Estrada Real - Caminho Velho

Este é o trajeto mais famoso do Brasil. A rota oficial, gerenciada pelo Instituto Estrada Real, conecta Ouro Preto (MG) a Paraty (RJ) em um percurso de 710 quilômetros. O caminho é repleto de história, passando por dezenas de municípios coloniais. A altimetria acentuada exige bom preparo físico, sendo recomendado para ciclistas experientes. A travessia completa geralmente leva de 10 a 15 dias.

Circuito do Ouro

Ideal para quem tem menos tempo, este roteiro explora a região das cidades históricas. Não se trata de uma rota única, mas de um conjunto de trajetos que podem ser adaptados para conectar destinos como Ouro Preto, Mariana e Sabará. Com percursos flexíveis de 2 a 4 dias, combina asfalto e estradas de terra, sendo indicado para ciclistas de nível intermediário. A boa estrutura turística da região é um dos pontos fortes.

Travessia da Serra da Canastra

Uma rota para os ciclistas mais aventureiros. O roteiro clássico de travessia do Parque Nacional da Serra da Canastra, lar da nascente histórica do Rio São Francisco, possui cerca de 120 km, ligando São Roque de Minas a outras portarias em uma jornada de 2 a 3 dias. O percurso é marcado por isolamento, paisagens selvagens e vida silvestre, exigindo total autossuficiência. (Nota: Para fazer o circuito circular completo ao redor do parque, o trajeto sobe para cerca de 300 km a 380 km, feitos em 6 a 7 dias).

Roteiro das Grutas

Explorando a região de Sete Lagoas e Cordisburgo, este roteiro é uma viagem pela pré-história e pela literatura. Os destaques são a Gruta de Maquiné e a famosa Gruta Rei do Mato. Com percursos mais curtos e relevo suave, a rota é acessível para iniciantes e famílias, podendo ser completada em 1 ou 2 dias de pedaladas tranquilas e cheias de descobertas.

Circuito Serras de Ibitipoca

Localizado na Zona da Mata, este é o primeiro roteiro oficial de cicloturismo da região. Conhecido como Volta das Transições, o circuito possui 390 km de extensão e é tradicionalmente percorrido em 7 dias (7 etapas). Ele mescla estradas de terra desafiadoras com a tranquilidade de vilarejos como Conceição do Ibitipoca. As paisagens montanhosas e os mais de 8.500 metros de subidas acumuladas exigem nível intermediário a avançado.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.