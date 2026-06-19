Sem neve, sem turistas: crise climática ameaça temporada de frio no Chile

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

A imagem clássica das montanhas cobertas de branco, turistas deslizando pelas pistas e hotéis lotados começa a dar lugar a um cenário de incertezas. As mudanças climáticas já não representam uma ameaça distante: elas já estão alterando o calendário do inverno e colocando em xeque a economia de destinos que dependem da neve para sobreviver.

No Chile, um dos principais destinos de neve da América do Sul, as tradicionais estações de esqui de Portillo e Valle Nevado precisaram adiar o início da temporada de 2026 devido à escassez de neve provocada pelas condições climáticas. Sem volume suficiente para garantir segurança e qualidade nas pistas, os empreendimentos passaram a orientar turistas a acompanhar as atualizações sobre a abertura da temporada, ainda sem uma data definitiva.

O impacto vai muito além das montanhas. Hotéis, restaurantes, locadoras de equipamentos, escolas de esqui, guias de turismo e companhias aéreas sentem os reflexos de uma temporada que começa mais tarde — quando começa. Em muitos casos, o prejuízo financeiro é milionário, justamente porque o inverno concentra a maior parte do faturamento anual dessas regiões.

Do outro lado estão os turistas. Famílias que planejam férias durante meses, compram passagens, reservam hospedagens e organizam toda a viagem acabam enfrentando cancelamentos, remarcações e custos extras. Para muitos, a experiência tão aguardada simplesmente deixa de acontecer.

A tentativa de minimizar os impactos com neve artificial também encontra limites. Além do alto custo de operação, os equipamentos dependem de temperaturas suficientemente baixas para funcionar, condição que também vem sendo comprometida pelo aumento da temperatura média do planeta.

Comércio faz alerta: "Não há neve acumulada"

Os sinais da crise climática não vêm apenas das grandes estações de esqui. Empresas que atuam diretamente com os turistas também passaram a emitir comunicados inéditos alertando para a falta de neve nas montanhas chilenas.

A empresa A Loja de Neve, especializada no aluguel de roupas para visitantes brasileiros, anunciou o adiamento da abertura de suas lojas físicas e fez um alerta público sobre a situação encontrada na Cordilheira dos Andes.

"Conforme o monitoramento meteorológico mais recente, não há previsão de neve para os próximos dias na região montanhosa. Como o nosso compromisso é entregar a melhor experiência na montanha, preferimos alinhar nossas operações ao ritmo da própria natureza."

O comunicado chama atenção ainda para um problema que começou a surgir com a frustração da temporada. Segundo a empresa, turistas chegaram às lojas após serem orientados por algumas agências de turismo a alugar roupas específicas para neve, mesmo sem haver neve suficiente para justificar o equipamento.

"Hoje recebemos em nossas lojas físicas vários turistas que foram orientados por agências de turismo a alugar roupas de neve para passeios programados para amanhã. Isso é um absurdo e uma falta de respeito com o seu bolso."

A empresa foi além e orientou os viajantes a não gastarem dinheiro desnecessariamente enquanto as condições climáticas não mudarem.

"Não há neve acumulada atualmente. Não é necessário o aluguel de roupas de neve para os passeios dos próximos dias. Agências que afirmam o contrário estão agindo de má-fé."

O posicionamento é mais uma demonstração de como a escassez de neve já afeta toda a cadeia do turismo chileno. Além das estações de esqui, hotéis, operadoras, locadoras de equipamentos e o comércio especializado convivem com adiamentos, perda de faturamento e a necessidade de orientar clientes diante de um inverno que, até agora, não chegou.

Um alerta para o turismo mundial

O adiamento da temporada em Portillo e Valle Nevado não representa um episódio isolado. Diversos destinos de inverno ao redor do mundo vêm registrando temporadas mais curtas, menor volume de neve e custos cada vez maiores para manter as atividades.

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O que antes era considerado um evento excepcional começa a se tornar rotina. E isso transforma profundamente a forma como o turismo de inverno é planejado. Sem neve, não há pistas. Sem pistas, os turistas deixam de viajar. E sem turistas, cidades inteiras que vivem do inverno enfrentam uma realidade cada vez mais preocupante.

