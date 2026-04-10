Chile em 2026: saiba quanto custa viajar para o destino queridinho

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Com paisagens que vão do deserto mais árido do mundo à neve da Cordilheira dos Andes, o Chile se consolidou como um dos destinos preferidos dos brasileiros. Em 2026, a oferta de voos diretos aumentou, com companhias como LATAM, Sky Airline, JetSmart e GOL operando rotas a partir de diversas cidades, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis e Salvador, tornando o acesso ao país vizinho ainda mais fácil.

Antes de fazer as malas, é fundamental entender que os custos de uma viagem internacional variam. Os valores apresentados nesta matéria são estimativas em reais (R$) e podem sofrer alterações significativas conforme a cotação do peso chileno, a época do ano e a antecedência da sua compra. Viajar durante a baixa temporada, fora do período de neve (junho a setembro), por exemplo, pode baratear os custos em até 20%.

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Orçamento detalhado para sua viagem

Os valores a seguir são estimativas baseadas em pesquisas de mercado e servem como um guia para o seu planejamento. Lembre-se que eles podem variar conforme seu estilo de viagem e as flutuações cambiais.

Paisagens deslumbrantes da Cordilheira dos Andes são um dos muitos atrativos que o Chile oferece aos viajantes.ailtonsza de Getty Images

Passagens Aéreas

O principal custo da viagem tende a ser o aéreo. Voos de ida e volta saindo de São Paulo ou Rio de Janeiro para Santiago custam, em média, entre R$ 1.800 e R$ 2.500 por pessoa. Partindo de outras capitais, como Brasília, geralmente é necessária uma conexão em um desses aeroportos, o que pode impactar o valor final e o tempo de viagem.

Hospedagem

Santiago oferece opções para todos os bolsos. As diárias médias por pessoa são:

Hostels: a partir de R$ 150 em quartos compartilhados.

Hotéis 3 estrelas: entre R$ 250 e R$ 400.

Hotéis de luxo (5 estrelas): a partir de R$ 800.

A vibrante capital Santiago, um dos principais destinos destacados na matéria, com sua paisagem urbana tifonimages de Getty Images

Alimentação e Passeios

Uma refeição completa em um restaurante de categoria média custa em torno de R$ 80 a R$ 120. Para passeios, os valores também variam. Um tour de um dia para uma vinícola próxima ou para Cajón del Maipo custa, em média, R$ 300 por pessoa. Já os passeios para estações de esqui na alta temporada são mais caros.

Quanto custa uma semana no Chile?

Abaixo, uma simulação de gastos totais por pessoa para uma viagem de 7 dias, dividida por perfil de viajante.

Perfil Econômico: a partir de R$ 5.500

Inclui passagens aéreas promocionais, hospedagem em hostel, uso de transporte público, alimentação em locais mais baratos e passeios essenciais.

A capital Santiago possui uma arquitetura moderna e a imponente tifonimages de Getty Images Pro

Perfil Conforto: a partir de R$ 11.500

Considera voos com mais comodidade, hospedagem em hotéis 3 ou 4 estrelas, refeições em bons restaurantes, transporte por aplicativo e uma maior variedade de passeios.

Perfil Luxo: a partir de R$ 20.000

Para quem busca uma experiência exclusiva, com voos em classe executiva, hospedagem em hotéis 5 estrelas, jantares em restaurantes renomados, passeios privados e motorista particular.

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