Sua CNH do Brasil vale no exterior? Veja em quais países você pode dirigir

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Planejar uma viagem internacional e alugar um carro para explorar o destino é o desejo de muitos brasileiros. A boa notícia é que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Brasil é válida para dirigir em mais de 80 países. No entanto, é fundamental conhecer as regras de cada local para evitar imprevistos durante o passeio.

A aceitação do documento brasileiro se dá por acordos de reciprocidade e pela adesão a padrões internacionais. É importante esclarecer que, embora o Brasil não seja signatário da Convenção de Viena sobre Trânsito Viário, o novo modelo da CNH, emitido desde 2022, passou a ser reconhecido em diversos países que fazem parte desse tratado. Com isso, a CNH é aceita na maioria das nações da América do Sul, em muitos destinos europeus e nos Estados Unidos, onde as regras podem variar entre os estados.

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Onde a CNH brasileira é aceita?

Geralmente, a CNH é válida para turistas por um período de até 180 dias, contados a partir da data de entrada no país. Após esse prazo, costuma ser necessário obter a permissão local. A lista de países que aceitam o documento é extensa e inclui destinos muito procurados. Veja alguns exemplos:

América do Sul: Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai, Peru e Uruguai.

Europa: Espanha, França, Itália, Alemanha, Suíça e Reino Unido. Portugal também aceita a CNH, e a partir de janeiro de 2026, um acordo de reciprocidade tornou o reconhecimento oficial, dispensando a necessidade da PID.

América do Norte: Estados Unidos (verificar regras de cada estado) e Canadá.

Outros destinos: África do Sul, Austrália e Nova Zelândia.

Mesmo nesses locais, é importante levar o passaporte junto com a CNH, pois autoridades de trânsito podem solicitar um documento de identificação com foto reconhecido internacionalmente.

Quando a Permissão Internacional para Dirigir (PID) é necessária?

A Permissão Internacional para Dirigir (PID) funciona como uma tradução oficial da sua CNH para diversos idiomas. Ela não substitui a carteira de motorista, sendo obrigatório apresentar os dois documentos juntos em uma fiscalização.

A emissão da PID é recomendada ou obrigatória em algumas situações específicas:

Países não signatários de acordos: Destinos que não possuem acordos de reciprocidade com o Brasil, como Japão e China, exigem a PID.

Idiomas com alfabetos diferentes: Em países como Rússia, Grécia ou em nações árabes, a permissão é fundamental para traduzir suas informações e facilitar a comunicação com as autoridades.

Exigência de locadoras: Fique atento! Mesmo em países onde a CNH brasileira é legalmente aceita, muitas locadoras de veículos exigem a PID como política interna para liberar o carro. Verifique sempre com antecedência.

Como solicitar a PID?

O processo para obter a PID é simples e deve ser feito no Detran do estado onde sua CNH foi emitida. O motorista precisa estar com a habilitação regular, dentro do prazo de validade e sem bloqueios. A solicitação pode ser feita online ou presencialmente, dependendo da região, e envolve o pagamento de uma taxa. A validade da permissão é de até três anos ou a mesma da sua CNH, o que ocorrer primeiro.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.