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Caribe 2026: vale a pena? Guia de custos e orçamento para sua viagem

Planejando ir ao Caribe? Detalhamos os preços de voos, hotéis e passeios para 3 perfis de viajante: do mochileiro ao resort all-inclusive

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
09/04/2026 16:00 - atualizado em 09/04/2026 16:05

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Caribe 2026: vale a pena? Guia de custos e orçamento para sua viagem
O Caribe oferece cenários deslumbrantes para todos os orçamentos, com dicas para planejar sua viagem em 2026 crédito: daniloforcellini de Getty Images Pro

Sonha com praias de areia branca, mar azul-turquesa e uma cultura vibrante? O Caribe pode ser seu destino ideal em 2026. Mas quanto custa realizar esse sonho? A reportagem preparou um guia completo com estimativas de custos para diferentes perfis de viajantes, ajudando você a planejar a viagem perfeita sem surpresas no orçamento.

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Qual a melhor época para ir ao Caribe?

Escolher a data certa é crucial para aproveitar o melhor do Caribe e economizar. As temporadas se dividem em:

  • Alta temporada (dezembro a abril): clima perfeito, céu claro e pouca chuva. É o período mais procurado e, consequentemente, o mais caro.

  • Baixa temporada (abril a junho): considerada a melhor época para custo-benefício. Os preços são mais baixos que na alta temporada e o clima ainda é excelente, antes do pico das chuvas.

  • Temporada de furacões (junho a novembro): embora os preços sejam muito atraentes, esta é a época com maior risco de tempestades tropicais e furacões, especialmente entre agosto e outubro. Viajar neste período exige flexibilidade e um bom seguro viagem.

Praia tropical com resort, coqueiros, mar azul-turquesa, iate, windsurfista e paddler.
As praias paradisíacas do Caribe esperam por você: planeje sua viagem de 2026 Sergii Zhmurchak de Getty Images

Orçamento de viagem para o Caribe em 2026

Os valores apresentados são estimativas baseadas em pesquisas de mercado para 2026 e podem variar conforme o câmbio, a antecedência da reserva e a sazonalidade. Os custos são por pessoa para uma viagem de sete dias.

1. Perfil cconômico/mochileiro

Ideal para quem viaja sozinho ou com amigos e não se importa em abrir mão de luxos para economizar. O foco está em explorar a cultura local e aproveitar a natureza.

  • Passagens Aéreas: A partir de R$ 2.800 (ida e volta).

  • Hospedagem: Hostels ou guesthouses simples, com diárias entre R$ 150 e R$ 250.

  • Alimentação: Comida de rua e restaurantes locais, com um custo diário de R$ 150.

  • Passeios e Transporte: Uso de transporte público e passeios gratuitos, como curtir as praias. Custo diário de R$ 100.

  • Custo total estimado (7 dias): A partir de R$ 5.700 por pessoa.

Vista aérea de resorts em península, praias de areia branca, mar azul-turquesa e lagoa.
Resorts e praias deslumbrantes aguardam por diferentes orçamentos.Maria Kraynova de Alamy

2. Perfil intermediário/conforto

Para casais ou famílias que buscam um bom equilíbrio entre conforto e custo, hospedando-se em hotéis bem localizados e aproveitando passeios mais estruturados em destinos como Cancún ou Aruba.

  • Passagens Aéreas: A partir de R$ 3.500 (ida e volta).

  • Hospedagem: Hotéis 3 ou 4 estrelas, com diárias entre R$ 400 e R$ 700.

  • Alimentação: Mix de restaurantes locais e turísticos, com um custo diário de R$ 300.

  • Passeios e Transporte: Aluguel de carro para alguns dias e passeios pagos, como mergulho ou visitas a parques. Custo diário de R$ 350.

  • Custo total estimado (7 dias): A partir de R$ 10.500 por pessoa.

3. Perfil luxo/all-inclusive

Perfeito para quem busca relaxamento total, sem preocupações. Resorts em Punta Cana ou St. Barts, por exemplo, oferecem pacotes com todas as refeições, bebidas e atividades inclusas.

  • Passagens Aéreas: A partir de R$ 4.500 (ida e volta, possivelmente em classes superiores).

  • Hospedagem: Resorts 5 estrelas ou all-inclusive, com diárias a partir de R$ 1.200.

  • Alimentação: Inclusa no pacote do resort.

  • Passeios e Transporte: Passeios privativos e transfers. Custo diário de R$ 500.

  • Custo total estimado (7 dias): A partir de R$ 16.400 por pessoa.

Vista aérea de ilha tropical com casas, costa rochosa e mar azul-turquesa.
As paisagens paradisíacas das ilhas caribenhas são um convite para planejar sua próxima viagem em 2026.carlos meza de Pexels

Dicas para economizar na sua viagem ao Caribe

  • Viaje na baixa temporada: os meses de abril a junho costumam ter voos e hotéis com preços mais baixos e clima favorável. Evite o período de agosto a novembro, que coincide com a temporada de furacões no Caribe (com pico em setembro e outubro).

  • Considere ilhas fora da rota de furacões: destinos como Aruba, Curaçao e Barbados podem ser visitados o ano todo com menor risco climático, especialmente se você precisar viajar entre junho e novembro.

  • Compre com antecedência: passagens aéreas e hospedagem tendem a ser mais baratas quando reservadas com pelo menos 3 a 6 meses de antecedência.

  • Seja flexível com as datas: voar durante a semana geralmente é mais barato do que nos finais de semana. Use ferramentas de busca que mostram o calendário de preços.

  • Contrate um seguro viagem: é um item essencial que garante tranquilidade em caso de imprevistos médicos, cancelamentos ou problemas com bagagem, especialmente importante em destinos internacionais.

  • Use o transporte público: em muitas ilhas, é possível economizar bastante utilizando os ônibus e vans locais em vez de táxis ou transfers privados.

Duas tartarugas marinhas nadam em água turquesa. Ao fundo, praia com coqueiros e navio de cruzeiro.
As belezas naturais e a vida marinha do Caribe são um convite para planejar sua viagem aos destinos paradisíacos da região. Lunamarina

Planejar uma viagem para o Caribe em 2026 é totalmente possível, seja qual for o seu orçamento. Com as informações certas e um bom planejamento, você pode desfrutar de um dos destinos mais paradisíacos do mundo sem comprometer suas finanças.

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Este conteúdo foi gerado e otimizado com o auxílio de inteligência artificial, sob a supervisão de um editor humano, para garantir a precisão e a qualidade das informações.

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