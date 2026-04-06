Porto de Galinhas ainda vale a pena? Veja o guia de custos atualizado

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Porto de Galinhas, com suas piscinas naturais de águas cristalinas e praias paradisíacas, continua sendo um dos destinos mais cobiçados do Brasil. Mas com a flutuação de preços, a pergunta que muitos viajantes se fazem é: ainda vale a pena incluir este paraíso pernambucano no roteiro? Para ajudar você a planejar, compilamos um guia completo com os principais custos de uma viagem para lá.

Os valores apresentados neste guia refletem a realidade de mercado de 2026 e podem variar conforme a temporada e antecedência de reserva.

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Transporte e deslocamento

O ponto de partida para a maioria dos turistas é o Aeroporto Internacional de Recife (REC), localizado a aproximadamente 60 km de Porto de Galinhas. As passagens aéreas, partindo de grandes capitais como São Paulo ou Rio de Janeiro, costumam variar entre R$ 1.500 e R$ 3.000 (ida e volta), dependendo da época do ano e da antecedência da compra.

Porto de Galinhas impulsionam o turismo e justifica os custos de uma viagem ao paraíso pernambucano. Ildo Frazao de Getty Images

Para o trajeto do aeroporto até sua hospedagem, existem diversas opções:

Meio de Transporte Preço Médio (por trecho)

Uber / Táxi: R$ 150 - R$ 200 Confortável e rápido, ideal para pequenos grupos.

Transfer Compartilhado: R$ 80 - R$ 120 por pessoa. Boa opção para quem viaja sozinho ou em casal.

Ônibus Executivo: A partir de R$ 23 Alternativa mais econômica, porém com horários fixos e mais paradas.

A beleza das águas cristalinas e jangadas de Porto de Galinhas ilustra os passeios e atrativos do destino pernambucano. Ildo Frazao de Getty Images

Custos de Hospedagem

A oferta de hospedagem em Porto de Galinhas é vasta, atendendo a todos os perfis e bolsos. Os preços variam drasticamente entre a alta e a baixa temporada.

Preço Médio da Diária (casal)

Pousada Econômica: R$ 250 - R$ 400

Pousada Conforto: R$ 450 - R$ 700

Resort All-Inclusive: A partir de R$ 1.200

Nota: Os valores são estimativas baseadas em pesquisa de mercado para janeiro e fevereiro de 2026.

Passeios de jangada são alguns dos atrativos que justificam a viagem a Porto de Galinhas. Ildo Frazao de Getty Images

Passeios e atividades

Os passeios são o coração de uma viagem a Porto de Galinhas. É fundamental verificar a tábua de marés antes de agendar qualquer atividade nas piscinas naturais, pois a experiência depende da maré baixa para ser plenamente aproveitada.

Passeio de jangada às piscinas naturais: O tour clássico do destino. Custa entre R$ 50 e R$ 80 por pessoa e tem duração de aproximadamente 1 hora.

Passeio de buggy "ponta a ponta": Leva os turistas para conhecer as praias de Muro Alto, Cupe e Maracaípe. O valor é de cerca de R$ 450 para um buggy que acomoda até 4 pessoas.

Praia dos Carneiros: Um passeio de dia inteiro para uma das praias mais bonitas do Brasil. Os pacotes, que geralmente incluem transporte e passeio de catamarã, custam a partir de R$ 120 por pessoa.

Mergulho com cilindro: Para os mais aventureiros, o mergulhocusta em média R$ 180 por pessoa.

Alimentação

A gastronomia local é rica em frutos do mar. Os custos com alimentação podem variar bastante, mas é possível comer bem sem gastar uma fortuna.

Refeição Preço Médio (por pessoa)

Prato Feito / Restaurante simples: R$ 30 - R$ 50

Restaurante à la carte (intermediário): R$ 70 - R$ 120

Jantar em restaurante sofisticado: A partir de R$ 150

Porto de Galinhas se destaca pelas piscinas naturais e passeios de jangada, atrativos que justificam os custos de uma viagem ao destino. Ildo Frazao de Getty Images

Afinal, vale a pena?

Sim, Porto de Galinhas continua sendo um destino que vale a pena. Embora os custos tenham aumentado, um bom planejamento permite que viajantes de diferentes orçamentos aproveitem suas belezas naturais. Optar pela baixa temporada (de abril a junho) e reservar voos e hotéis com antecedência são as melhores estratégias para economizar e garantir uma viagem inesquecível.

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Este conteúdo foi gerado e revisado com o auxílio de inteligência artificial, mas validado por nossa equipe editorial para garantir precisão e qualidade.