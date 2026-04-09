Este item proibido na mala pode custar sua viagem

Viajar de avião exige cuidado com as regras de segurança, que nem sempre são conhecidas pelos passageiros. Alguns itens são proibidos ou possuem restrições específicas no transporte aéreo. O descumprimento dessas normas pode resultar desde a retenção do objeto até o impedimento do embarque.

Recentemente, o transporte de powerbanks (baterias portáteis) tem gerado muitas dúvidas. Embora sejam comuns no dia a dia, esses dispositivos seguem regras rigorosas e podem causar grandes transtornos se não forem transportados corretamente.

Levar powerbank no avião é permitido, mas apenas na bagagem de mão, respeitando os limites de capacidade e nunca na mala despachada. Quando o passageiro não cumpre essas exigências, a responsabilidade costuma ser dele, o que diminui significativamente as chances de reembolso ou remarcação gratuita. Ainda assim, dependendo da conduta da companhia aérea e da clareza das informações prestadas, algumas situações podem ser contestadas.

Riscos de incêndio



O tema ganhou destaque após alertas internacionais sobre os riscos de superaquecimento e incêndio provocados por baterias de íons de lítio. Em uma aeronave, qualquer falha pode ter consequências graves, por isso o rigor das normas. Os powerbanks devem permanecer na cabine, onde a tripulação consegue agir rapidamente em caso de incidente. Em geral, são permitidos equipamentos de até 100 Wh sem autorização adicional, mas as regras podem variar conforme a companhia e o país de origem/destino.

Erros simples, como despachar o powerbank na mala, estão entre as principais causas de retenção do item e até de impedimento de embarque. Segundo Rodrigo Alvim, advogado atuante na defesa dos Direitos do Passageiro Aéreo, a responsabilidade nesses casos tende a ser do próprio consumidor.

“Isso é, em regra, uma falha do passageiro. Ele precisa saber o que pode e o que não pode levar. Quando descumpre essas normas, acaba não tendo direito a praticamente nada”, afirma.

O especialista explica que, se o viajante se recusar a descartar o item irregular, a companhia pode impedir o embarque sem prestar assistência.

“Caso o item, no caso o powerbank, não esteja na mala de mão, o embarque deve ser impedido. Alguns aeroportos retêm esses itens por dois ou três dias, permitindo retirada posterior, mas não há obrigação de solução imediata”, diz.

Nessas situações, o impacto financeiro pode ser imediato.

“Se o erro for exclusivo do passageiro, ele pode perder o valor da passagem. Mesmo quando há culpa concorrente, ou seja, quando a falha também passa pelos controles da companhia, o entendimento predominante é que o consumidor contribuiu para o problema e, por isso, não tem direito à reparação”, completa.

O que diz a legislação brasileira?



A legislação brasileira não trata especificamente desse tipo de ocorrência, o que abre espaço para análises caso a caso.

“Não existe uma regra clara. Vai depender da análise sobre se a culpa foi exclusiva ou compartilhada e se houve falha da companhia que justifique algum tipo de indenização”, explica o advogado.

Ainda assim, há exceções. Se ficar comprovado que a empresa não informou adequadamente as regras, agiu com excesso de rigor ou com abordagem inadequada, o passageiro pode questionar a situação na Justiça. Casos de constrangimento ou falta de orientação também podem resultar em indenização por danos morais.

“Para evitar problemas, a recomendação é verificar previamente as regras da companhia aérea e das autoridades de aviação civil, conferir a capacidade do powerbank e mantê-lo sempre na bagagem de mão. Em caso de dúvida, o contato antecipado com a empresa pode evitar transtornos”, reforça Alvim.

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Em um cenário de maior rigor nas normas de segurança, a informação se torna essencial. Um descuido com um item pequeno pode não apenas atrasar a viagem, mas também gerar prejuízos financeiros significativos ao passageiro.