ID Jovem: Viaje de graça pelo Brasil; veja como emitir o seu agora
Programa do Governo Federal oferece passagens para jovens de 15 a 29 anos; saiba como solicitar o documento e usar o benefício sem complicações
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O programa Identidade Jovem, ou simplesmente ID Jovem, é uma iniciativa do Governo Federal que garante a jovens de baixa renda o acesso a diversos benefícios, incluindo passagens gratuitas ou com desconto em viagens interestaduais. O documento é digital e gratuito, facilitando a inclusão e a mobilidade de milhares de brasileiros.
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Quem pode solicitar a ID Jovem?
Para ter direito ao benefício, é preciso atender a alguns critérios estabelecidos pelo programa. Confira os requisitos:
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Ter entre 15 e 29 anos de idade;
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Pertencer a uma família com renda mensal de até dois salários mínimos;
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Estar inscrito e com os dados atualizados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).
É fundamental que o seu Número de Identificação Social (NIS) esteja ativo e atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), pois ele é a chave para a emissão do documento.
Principais benefícios do programa
A ID Jovem oferece vantagens que vão além do transporte, promovendo o acesso à cultura e ao lazer. Os principais direitos são:
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Viagens Interestaduais: Reserva de duas vagas gratuitas em cada veículo do serviço convencional de transporte interestadual (ônibus, trem ou embarcação). Caso essas vagas já estejam ocupadas, o jovem tem direito a duas vagas com, no mínimo, 50% de desconto no valor da passagem.
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Meia-Entrada: Pagamento de meia-entrada em eventos artístico-culturais e esportivos, como cinemas, teatros, shows e jogos.
Passo a passo para emitir a sua ID Jovem
A emissão do documento é simples, rápida e pode ser feita totalmente online. Siga as etapas abaixo:
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Acesse a plataforma: Você pode gerar sua ID Jovem pelo site oficial do programa ou pelo aplicativo "ID Jovem 2.0", disponível para Android e iOS;
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Preencha seus dados: Informe seu nome completo, data de nascimento, nome da mãe e o número do seu NIS;
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Gere o documento: Após a validação das informações no sistema do CadÚnico, o seu cartão virtual será gerado. Ele contém um QR Code e um número de identificação que comprovam seu direito aos benefícios.
Não é necessário imprimir o documento; basta apresentá-lo na tela do seu celular no momento da compra da passagem ou do ingresso, juntamente com um documento de identificação oficial com foto.
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Como usar a ID Jovem para viajar
Para garantir sua passagem gratuita ou com desconto, é preciso solicitar o "Bilhete de Viagem do Jovem" nos guichês das empresas de transporte com, no mínimo, três horas de antecedência em relação ao horário de partida do veículo. Lembre-se que o benefício é válido apenas para o serviço convencional e para viagens entre estados diferentes.