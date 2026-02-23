É seguro viajar para o México? Alertas e dicas para conhecer o país em segurança

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

A crise de segurança deflagrada no estado de Jalisco em 22 de fevereiro de 2026, após uma operação militar contra um líder de cartel, acendeu um alerta para quem planeja viajar ao México. A violência resultante afetou inclusive o popular destino turístico de Puerto Vallarta, gerando cancelamentos de voos e recomendações para que visitantes permanecessem abrigados. O episódio levanta dúvidas importantes sobre a segurança no país e a necessidade de planejamento cuidadoso.

Como consequência dos eventos, diversos países, incluindo Estados Unidos, Canadá e nações europeias, emitiram alertas de viagem desaconselhando jornadas não essenciais a estados como Jalisco, Michoacán e Guanajuato. É crucial verificar as recomendações oficiais do seu país de origem antes de embarcar.

Leia Mais

Apesar dos incidentes, destinos na Península de Yucatán, como Cancún, Tulum e Playa del Carmen, não foram diretamente afetados pela crise recente e mantêm suas operações turísticas com forte policiamento. A violência ligada ao narcotráfico, embora possa transbordar em situações excepcionais, ainda tende a se concentrar fora das principais zonas hoteleiras. Portanto, a recomendação principal é manter-se nos circuitos turísticos estabelecidos e bem monitorados.

Dicas para viajar em segurança pelo México

E o turismo voltado para a natureza, com destaque para as belas praias de Cancún, sempre muito procuradas por turistas de várias partes do mundo. Irving Huertas wikimedia commons Riviera Maia (México) – Inclui Cancún, Playa del Carmen e Tulum, combinando praias caribenhas com ruínas maias e resorts luxuosos. Flickr Patrick Maué México - Praias incríveis como Cancún e Playa del Carmen oferecem águas quentes ideais para esportes aquáticos. Belezas naturais se combinam com cultura e gastronomia ricas. O clima tropical garante turismo o ano inteiro. wikimedia commons Keith Pomakis Banhista tira selfie em praia de Cancún: luxo e pobreza afp E o turismo voltado para a natureza, com destaque para as belas praias de Cancún, sempre muito procuradas por turistas de várias partes do mundo. Irving Huertas wikimedia commons Banhistas aproveitam uma praia em Cancún, México, em 23 de abril de 2024. Para muitos moradores de Cancún, seus subúrbios da classe trabalhadora e a zona hoteleira de luxo parecem mundos à parte Carl de Souza/AFP Na foto, orla da praia em Cancún, no México Eraldo Peres/ CB/DA Press Voltar Próximo

Adotar um comportamento preventivo é a melhor forma de garantir uma experiência tranquila. Medidas simples fazem toda a diferença durante a estadia no país. A seguir, listamos os cuidados essenciais que você deve ter:

Consulte alertas oficiais : Antes e durante a viagem, verifique os sites do consulado ou embaixada do seu país no México para obter informações atualizadas sobre alertas de segurança e áreas a serem evitadas.

Transporte seguro: Priorize o uso de aplicativos de transporte conhecidos ou serviços de táxi recomendados por seu hotel. Evite pegar táxis aleatórios na rua, especialmente durante a noite.

Permaneça em áreas conhecidas: As zonas turísticas e hoteleiras são monitoradas constantemente. Evite se aventurar por bairros afastados ou desconhecidos, principalmente após o anoitecer.

Discrição com objetos de valor: Não exiba joias, relógios caros, câmeras ou grandes quantias de dinheiro em público para não chamar atenção indesejada.

Cuidado com bebidas: Em bares e festas, nunca deixe seu copo desacompanhado e desconfie de bebidas oferecidas por estranhos.

Dinheiro e documentos: Utilize cartões de crédito sempre que possível e carregue apenas o dinheiro necessário para o dia. Guarde seu passaporte e outros documentos importantes no cofre do hotel.

Contrate passeios certificados: Ao visitar locais mais distantes ou menos movimentados, opte por agências de turismo certificadas e com boas avaliações. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.