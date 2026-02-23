É seguro viajar para o México? Alertas e dicas para conhecer o país em segurança
Após recentes incidentes de segurança, saiba quais regiões exigem mais atenção e os cuidados essenciais para aproveitar sua viagem ao país.
compartilheSIGA
A crise de segurança deflagrada no estado de Jalisco em 22 de fevereiro de 2026, após uma operação militar contra um líder de cartel, acendeu um alerta para quem planeja viajar ao México. A violência resultante afetou inclusive o popular destino turístico de Puerto Vallarta, gerando cancelamentos de voos e recomendações para que visitantes permanecessem abrigados. O episódio levanta dúvidas importantes sobre a segurança no país e a necessidade de planejamento cuidadoso.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Como consequência dos eventos, diversos países, incluindo Estados Unidos, Canadá e nações europeias, emitiram alertas de viagem desaconselhando jornadas não essenciais a estados como Jalisco, Michoacán e Guanajuato. É crucial verificar as recomendações oficiais do seu país de origem antes de embarcar.
Leia Mais
-
Carros blindados e guarda-costas: a segurança dos torcedores VIP no México para a Copa do Mundo
-
Dezenas de sacos com restos humanos são encontrados no oeste do México
-
7 dicas essenciais de segurança para quem gosta de viajar sozinho
Apesar dos incidentes, destinos na Península de Yucatán, como Cancún, Tulum e Playa del Carmen, não foram diretamente afetados pela crise recente e mantêm suas operações turísticas com forte policiamento. A violência ligada ao narcotráfico, embora possa transbordar em situações excepcionais, ainda tende a se concentrar fora das principais zonas hoteleiras. Portanto, a recomendação principal é manter-se nos circuitos turísticos estabelecidos e bem monitorados.
Dicas para viajar em segurança pelo México
Adotar um comportamento preventivo é a melhor forma de garantir uma experiência tranquila. Medidas simples fazem toda a diferença durante a estadia no país. A seguir, listamos os cuidados essenciais que você deve ter:
-
Consulte alertas oficiais: Antes e durante a viagem, verifique os sites do consulado ou embaixada do seu país no México para obter informações atualizadas sobre alertas de segurança e áreas a serem evitadas.
-
Transporte seguro: Priorize o uso de aplicativos de transporte conhecidos ou serviços de táxi recomendados por seu hotel. Evite pegar táxis aleatórios na rua, especialmente durante a noite.
-
Permaneça em áreas conhecidas: As zonas turísticas e hoteleiras são monitoradas constantemente. Evite se aventurar por bairros afastados ou desconhecidos, principalmente após o anoitecer.
-
Discrição com objetos de valor: Não exiba joias, relógios caros, câmeras ou grandes quantias de dinheiro em público para não chamar atenção indesejada.
-
Cuidado com bebidas: Em bares e festas, nunca deixe seu copo desacompanhado e desconfie de bebidas oferecidas por estranhos.
-
Dinheiro e documentos: Utilize cartões de crédito sempre que possível e carregue apenas o dinheiro necessário para o dia. Guarde seu passaporte e outros documentos importantes no cofre do hotel.
-
Contrate passeios certificados: Ao visitar locais mais distantes ou menos movimentados, opte por agências de turismo certificadas e com boas avaliações.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.