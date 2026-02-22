Assine
Companhias aéreas do Canadá e EUA cancelam voos para o México devido à violência após morte de chefe narco

AF
AFP
Repórter
22/02/2026 19:56

Várias companhias aéreas americanas e canadenses cancelaram neste domingo (22) dezenas de voos para destinos no México após distúrbios relacionados a uma operação militar na qual morreu o chefe do narcotráfico Nemesio Oseguera, um importante líder do crime organizado.

As companhias americanas United, Southwest e Alaska, assim como as canadenses Air Canada e WestJet/Sunwing, anunciaram em comunicados separados o cancelamento de voos para Puerto Vallarta, Guadalajara e também para Manzanillo.

Várias empresas precisaram que alguns aviões tiveram que retornar quando já estavam a caminho do México.

