Companhias aéreas do Canadá e EUA cancelam voos para o México devido à violência após morte de chefe narco
Várias companhias aéreas americanas e canadenses cancelaram neste domingo (22) dezenas de voos para destinos no México após distúrbios relacionados a uma operação militar na qual morreu o chefe do narcotráfico Nemesio Oseguera, um importante líder do crime organizado.
As companhias americanas United, Southwest e Alaska, assim como as canadenses Air Canada e WestJet/Sunwing, anunciaram em comunicados separados o cancelamento de voos para Puerto Vallarta, Guadalajara e também para Manzanillo.
Várias empresas precisaram que alguns aviões tiveram que retornar quando já estavam a caminho do México.
