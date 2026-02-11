Viagem dos signos: o destino de férias ideal para cada perfil do zodíaco

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Planejar as férias pode ser um desafio, mas a astrologia oferece uma perspectiva divertida para escolher o próximo destino. Conhecer as características do seu signo do zodíaco ajuda a encontrar o lugar que mais combina com sua personalidade, seja você um aventureiro em busca de adrenalina ou alguém que só quer relaxar.

Cada perfil astrológico tem preferências distintas que podem guiar a decisão, transformando a viagem em uma experiência ainda mais completa. Analisar se você prefere agito, tranquilidade, cultura ou natureza é o primeiro passo para acertar na escolha das próximas férias.

Signos de Fogo: energia e aventura

Marcados pela impulsividade e pela busca constante por ação, os signos de Fogo precisam de destinos que acompanhem seu ritmo acelerado.

Áries: o espírito competitivo do ariano pede um lugar com atividade física e desafios. Florianópolis, com suas trilhas e praias para surfe, é uma ótima escolha nacional. Para uma viagem internacional, a Nova Zelândia oferece paisagens incríveis para esportes radicais.

Leão: o leonino gosta de brilhar e busca lugares com glamour e badalação. O Rio de Janeiro, com a agitação de Copacabana e Ipanema, é perfeito. No exterior, Ibiza, na Espanha, combina festas exclusivas e cenários deslumbrantes.

Sagitário: o explorador do zodíaco quer liberdade e novas culturas. A Chapada Diamantina, na Bahia, oferece natureza exuberante e trilhas. A Tailândia, com seus templos e paisagens exóticas, sacia a sede por conhecimento.

Signos de Terra: conforto e planejamento

Práticos e ligados aos prazeres materiais, os signos de Terra valorizam o conforto, a boa gastronomia e roteiros bem estruturados.

Touro: conforto e boa comida são prioridades. Uma rota de vinhos na Serra Gaúcha é o destino ideal no Brasil. Na Europa, a região da Toscana, na Itália, encanta com sua gastronomia e paisagens serenas.

Virgem: o virginiano aprecia organização e cultura. Curitiba, conhecida por seus parques e planejamento urbano, é uma escolha certeira. O Japão, com sua mistura de tradição e modernidade, atrai pelo seu cuidado com os detalhes.

Capricórnio: o capricorniano se interessa por história e arquitetura. Cidades como Ouro Preto, em Minas Gerais, oferecem uma imersão no passado. Londres, com seus museus e monumentos históricos, também é uma excelente opção.

Signos de Ar: movimento e socialização

Comunicativos e curiosos, os signos de Ar buscam destinos dinâmicos, com muita gente e uma grande variedade de atividades culturais.

Gêmeos: versátil, o geminiano quer um lugar com múltiplas opções. São Paulo, com sua infinidade de restaurantes, museus e eventos, é o cenário perfeito. Nova York, a cidade que nunca dorme, também atende a essa necessidade de estímulo constante.

Libra: o libriano busca beleza, arte e harmonia. Salvador, com seu centro histórico colorido e sua rica cultura, é um prato cheio. Paris, na França, é o destino clássico para quem aprecia romance e cenários elegantes.

Aquário: o aquariano prefere roteiros originais e experiências únicas. O Instituto Inhotim, em Minas Gerais, que une arte e natureza, é ideal. A Islândia, com a aurora boreal e suas paisagens vulcânicas, foge do convencional.

Signos de Água: sensibilidade e conexão

Intuitivos e ligados às emoções, os signos de Água se sentem bem em locais que proporcionam relaxamento e conexão espiritual ou natural.

Câncer: o canceriano valoriza o aconchego e a companhia da família. Um resort em Porto de Galinhas, em Pernambuco, oferece a estrutura ideal. Uma vila na Costa Amalfitana, na Itália, proporciona um clima romântico e acolhedor.

Escorpião: intenso, o escorpiano se atrai por lugares misteriosos e transformadores. Uma imersão na Floresta Amazônica é uma aventura profunda. O Egito, com suas pirâmides e história milenar, desperta a curiosidade.

Peixes: o pisciano sonhador busca paz e espiritualidade. Bonito, no Mato Grosso do Sul, com suas águas cristalinas, promove uma forte conexão com a natureza. Bali, na Indonésia, é conhecida por sua atmosfera mística e praias tranquilas.

