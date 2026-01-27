Sem surpresa: hospitalidade mineira é digna de 5 estrelas

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Que o mineiro é bom de prosa e mestre em receber bem, todo mundo já sabia. Mas agora até os aplicativos confirmam: a simpatia mineira também anda de Uber. Segundo levantamento da empresa, os usuários mais bem avaliados do Brasil estão em cidades mineiras, provando que além de pão de queijo e café passado na hora, o estado também exporta cordialidade sobre rodas.

Varginha, Poços de Caldas e Pouso Alegre lideram o ranking com média de 4,93 estrelas. É quase perfeição — se fosse prova de matemática, dava até para pedir revisão de nota. Belo Horizonte aparece logo atrás, com 4,88, mostrando que até no trânsito caótico da capital o mineiro não perde a gentileza. A média nacional é de 4,89, ou seja, Minas está acima da curva e com direito a buzina amistosa.

Segundo a Uber, ser pontual, não transformar o carro em lanchonete e soltar aquele “bom dia” clássico ajudam a manter a nota lá em cima. Afinal, ninguém gosta de passageiro que chega atrasado e ainda pede para colocar a mochila no banco da frente. A avaliação é feita de forma anônima e funciona como um “boletim escolar” das últimas 500 viagens — só que, em vez de matemática e português, o que vale é simpatia e respeito.

Veja sua pontuação

Para conferir sua nota, basta abrir o app e ir em “Conta”. Se quiser o raio-x completo, vá em Configurações > Privacidade > Ver resumo do seu uso do app > Ver minhas avaliações. E se a sua média não estiver brilhando, não se preocupe: sempre dá para recuperar. Basta ser pontual, usar o cinto, não pedir para lotar o carro e, claro, caprichar no “obrigado”.

Como ser um passageiro 5 estrelas

Pequenas atitudes ajudam a manter a nota lá no alto e contribuem para uma viagem tranquila para ambos os lados. Confira algumas dicas:

Escolha bem seu local de embarque: Solicite a viagem apenas em pontos onde a parada é permitida. Isso evita multas e facilita o trabalho do motorista.

Seja pontual: O tempo de quem dirige é precioso. Tente estar no local de embarque assim que o carro chegar.

Segurança em primeiro lugar: Use sempre o cinto de segurança e nunca peça para exceder a lotação permitida do veículo.

Cuidado com o ambiente: Evite comer ou beber durante o trajeto. Se gerar algum lixo, lembre-se de levá-lo com você ao sair.

Cordialidade básica: Um "bom dia", "boa tarde" e um "obrigado" nunca saem de moda e tornam a experiência mais gentil.

A Uber incentiva que todos os usuários revisem o Código da Comunidade e os Termos de Uso, que estabelece o respeito como base para qualquer interação na plataforma. Em Minas, até a carona é democrática e bem-humorada. Quem diria que o segredo para ser passageiro cinco estrelas é tão simples quanto ser mineiro — sorridente, educado e pronto para puxar conversa sobre o tempo ou sobre o último jogo de futebol.