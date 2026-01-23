Rota do ET: um guia para conhecer os pontos turísticos de Varginha

O suposto avistamento de OVNIs e a captura de seres extraterrestres em Varginha, no Sul de Minas, colocou a cidade no mapa mundial da ufologia. O episódio, ocorrido em 1996, inspira até hoje a criação de uma rota turística que atrai curiosos de todo o país e mantém vivo o interesse no caso, que se aproxima de seu 30º aniversário.

Longe de esconder a fama, o município soube capitalizar a história. A prefeitura investiu em monumentos e espaços temáticos que hoje formam a "Rota do ET", um roteiro que explora os principais pontos relacionados ao folclore ufológico local. A iniciativa transformou um evento polêmico em um pilar para o turismo da região.

Para quem deseja conhecer esse universo, o passeio oferece uma experiência curiosa e bem estruturada. O roteiro pode ser feito de carro em poucas horas e rende fotos memoráveis nos cenários mais icônicos da cidade, que abraçou a temática em sua identidade visual e urbana.

Principais pontos da Rota do ET

Memorial do ET

Inaugurado em novembro de 2022, este é o ponto central da rota. A arquitetura do prédio, em formato de disco voador, já é uma atração por si só. O espaço funciona como um museu e centro de estudos, reunindo um acervo sobre o "Caso Varginha", e conta com um planetário que exibe filmes em 360º. Com entrada gratuita, o memorial está localizado no alto do bairro Vila Paiva e funciona das 9h às 18h30.

Nave Espacial de Varginha

Um dos principais cartões-postais do município, a famosa Nave Espacial de Varginha é, na verdade, uma caixa d'água com 20 metros de altura. Construída em 2003 no centro da cidade, na Praça Marechal Floriano, a estrutura imita um disco voador e se tornou um ponto de referência e parada obrigatória para fotos.

Estátua na Praça do ET

Próxima à rodoviária, a Praça do ET abriga uma estátua de concreto que representa a criatura supostamente avistada em 1996. O monumento é um dos locais mais visitados e fotografados por turistas que chegam à cidade. A praça também é um ponto de encontro para moradores locais.

Pontos de ônibus temáticos

Para completar a imersão, diversos pontos de ônibus em Varginha foram construídos em formato de naves espaciais. Essas estruturas reforçam a identidade ufológica da cidade no dia a dia e surpreendem os visitantes que circulam pelo transporte público ou pelas ruas do centro.

