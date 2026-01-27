Onde o real vale mais: 5 países para sua próxima viagem em 2026

Planejar uma viagem internacional em um cenário de câmbio volátil exige estratégia, mas não significa que o sonho de conhecer outros países precise ser adiado. O segredo para não gastar uma fortuna está em escolher destinos onde o real tem maior poder de compra, seja pela cotação da moeda local ou pelo baixo custo de vida geral. Com um bom planejamento, é possível explorar lugares incríveis sem comprometer o orçamento.

Para ajudar nessa escolha, a reportagem lista cinco países que combinam cultura, paisagens deslumbrantes e um excelente custo-benefício. São opções que permitem aproveitar ao máximo cada momento sem se preocupar tanto com a fatura do cartão de crédito no fim do mês.

Destinos com ótimo custo-benefício

Explorar o mundo não precisa ser sinônimo de contas altas. A escolha de países com um baixo custo de vida é o segredo para uma viagem econômica e inesquecível. Confira algumas sugestões:

Argentina: a vizinha sul-americana continua sendo um dos destinos mais vantajosos para os brasileiros. O país se destaca pelo custo-benefício, permitindo desfrutar de excelentes restaurantes, shows de tango e passeios em Buenos Aires ou explorar as paisagens da Patagônia com um orçamento confortável. Refeições completas e vinhos de qualidade costumam ter preços atrativos. Colômbia: o país oferece uma rica combinação de praias caribenhas, cidades históricas como Cartagena e uma cultura vibrante em Medellín e Bogotá. Geralmente, os custos com alimentação, transporte e atividades turísticas são bastante acessíveis, tornando o destino surpreendente pela diversidade e pelos preços amigáveis. Egito: viajar para a terra dos faraós pode ser mais econômico do que se imagina. A moeda local, a libra egípcia, historicamente favorece viajantes que podem explorar monumentos milenares, como as pirâmides de Gizé e os templos de Luxor, com um custo diário baixo. Pacotes turísticos, guias e alimentação costumam ser consideravelmente em conta. Turquia: dividida entre a Europa e a Ásia, a Turquia fascina com sua história e paisagens únicas, como as da Capadócia. A lira turca torna o país um destino muito atraente do ponto de vista financeiro. Istambul oferece uma imersão cultural com preços baixos em bazares, alimentação e hospedagem, enquanto um voo de balão na Capadócia pode se tornar uma experiência mais viável. México: embora seja um destino popular, o México ainda apresenta um ótimo custo-benefício para brasileiros, especialmente fora das áreas mais badaladas de Cancún. Cidades históricas como Oaxaca e San Miguel de Allende oferecem uma autêntica experiência cultural com gastronomia incrível e hospedagens charmosas a preços justos, permitindo aproveitar o país sem estourar o orçamento.

É importante lembrar que o cenário econômico e as taxas de câmbio são voláteis. Antes de fechar sua viagem, pesquise a cotação atual e os custos médios no destino para garantir o melhor planejamento financeiro.

