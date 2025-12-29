Como planejar uma viagem internacional segura: 5 dicas essenciais

Planejar uma viagem para o exterior envolve mais do que apenas comprar passagens e reservar hotéis. Com o aumento da busca por destinos para as próximas férias, a segurança se torna um ponto central para garantir que o período de descanso não se transforme em dor de cabeça. Cuidados básicos, que vão da pesquisa sobre o local escolhido à organização de documentos, são essenciais para uma experiência tranquila.

A preparação correta evita imprevistos e permite que o foco seja aproveitar o que cada lugar tem a oferecer. Um bom planejamento funciona como um roteiro de segurança, protegendo o viajante de problemas que podem ir desde a perda de uma mala até emergências médicas. Adotar algumas práticas preventivas faz toda a diferença.

1. Pesquise o destino com antecedência

Antes de fechar qualquer pacote, investigue a fundo o seu destino. Verifique os avisos de segurança emitidos por órgãos oficiais, como o Ministério das Relações Exteriores. Busque informações sobre as leis locais, os costumes e as condições políticas atuais. Entender se há áreas de risco, altos índices de criminalidade ou instabilidade social é fundamental para evitar surpresas desagradáveis.

2. Contrate um seguro viagem completo

Viajar sem um seguro é um risco que não vale a pena correr. Os custos de um atendimento médico no exterior podem ser altíssimos. Um bom seguro viagem oferece cobertura para emergências médicas e odontológicas, além de auxílio em casos de extravio de bagagem, cancelamento de voos e outras complicações. Para destinos no Espaço Schengen, na Europa, por exemplo, a contratação de um seguro com cobertura mínima de 30 mil euros para despesas médicas é obrigatória. Certifique-se de que a apólice cobre todas as atividades que você pretende realizar.

3. Organize documentos e cópias de segurança

Verifique a validade do seu passaporte e a necessidade de visto para o país de destino com bastante antecedência. Fique atento também a novas exigências, como o ETIAS (Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem), que passará a ser solicitado para entrada na maioria dos países europeus a partir de 2025. Além dos originais, tenha cópias digitais de todos os documentos importantes, como passaporte, visto, passagens, reservas de hotel e apólice do seguro. Salve esses arquivos em um serviço de nuvem e também no seu e-mail para acesso fácil em qualquer lugar.

4. Planeje suas finanças

Evite andar com grandes quantias de dinheiro em espécie. A melhor estratégia é diversificar as formas de pagamento, utilizando cartões de crédito e débito internacionais e levando uma quantia de moeda local para pequenas despesas. Antes de embarcar, avise seu banco sobre a viagem para evitar que seus cartões sejam bloqueados por suspeita de fraude.

5. Mantenha contato e compartilhe seu roteiro

Deixe um familiar ou amigo de confiança ciente do seu roteiro, incluindo informações de voos, endereços de hospedagem e principais passeios. Durante a viagem, mantenha contato regularmente para que saibam que você está bem. Essa é uma medida de segurança simples, mas muito eficaz, especialmente para quem viaja sozinho.

