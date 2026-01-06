5 cidades mineiras para vivenciar as tradicionais festas de Reis

Janeiro chega em Minas Gerais e, com ele, uma das mais ricas manifestações culturais do Brasil: as Festas de Reis. Reconhecida como patrimônio cultural imaterial de Minas Gerais pelo Iepha desde 2017, a celebração acontece em torno de 6 de janeiro, data que marca a chegada dos Reis Magos a Belém.

Dia de reis

O Dia de reis é celebrado em 6 de janeiro, pois foi nesse dia que os Reis Magos conheceram Jesus. Esse dia assinala também a data na qual as árvores, os presépios, os adornos e as decorações natalinas são retirados pelas famílias que decoram suas casas para as festas de fim de ano.

É comum os grupos de Folia de reis, também chamados de Companhias de reis, visitarem as casas de sua região nesse dia, tocando músicas e dançando para celebrar o nascimento de Jesus e o encontro com os três Reis Magos.

Os grupos de Folia de Reis, com suas roupas coloridas e instrumentos como violas, sanfonas e pandeiros, percorrem as ruas cantando e anunciando o nascimento de Jesus.

Essa tradição, que mistura elementos religiosos e folclóricos, é um convite para mergulhar na alma mineira. Como a programação pode variar a cada ano, é sempre recomendável verificar as datas e os locais com as secretarias de cultura de cada município. Para quem busca vivenciar essa experiência de perto, conheça cinco cidades onde a Festa de Reis é um espetáculo imperdível.

Ouro Preto

Na antiga capital Ouro Preto, a celebração ganha um contorno especial com o cenário das igrejas barrocas e ladeiras de pedra. A cidade recebe diversos grupos de Folia de Reis, que se apresentam em meio ao seu conjunto arquitetônico. Os cortejos percorrem o centro histórico, enchendo o ar com a música de violas e pandeiros em um evento que atrai tanto moradores quanto turistas.

Diamantina

Conhecida por sua forte tradição musical, Diamantina celebra o Dia de Reis com a energia que lhe é característica. As folias desfilam pelo centro histórico, tombado como Patrimônio Cultural da Humanidade. As apresentações combinam a devoção dos cantos religiosos com a alegria contagiosa das danças e dos trajes vibrantes, mantendo viva uma herança passada entre gerações.

Serro

Para uma experiência mais intimista e profundamente enraizada na comunidade, Serro é o destino ideal. A cidade, famosa por seu queijo, preserva uma das festas mais tradicionais do estado. Os grupos de foliões visitam as casas, levando bênçãos e recebendo em troca donativos e alimentos, em um ritual que fortalece os laços comunitários e preserva a pureza da manifestação.

Congonhas

Em Congonhas, a festa dialoga com o cenário monumental dos Doze Profetas de Aleijadinho. As celebrações no Santuário do Bom Jesus de Matosinhos conferem uma atmosfera única ao evento. A fé se manifesta nos cantos que ecoam pelo adro, onde a arte e a devoção popular se encontram em uma das mais belas expressões da cultura mineira.

Poços de Caldas

No sul de Minas, Poços de Caldas se destaca por sediar um dos maiores encontros de Folias de Reis do estado. Dezenas de grupos, vindos de diversas cidades da região, se reúnem para um grande espetáculo de fé e cultura popular. As apresentações celebram a tradição com seus cantos, danças e estandartes coloridos, reforçando a importância da manifestação para a identidade local.

