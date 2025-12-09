Assine
De volta ao Brasil

Four Seasons, rede de hotéis de 'White Lotus', abrirá unidade no Rio de Janeiro

Na América do Sul, a bandeira está presente nas cidades de Bogotá e Cartagena, na Colômbia, além de Buenos Aires

09/12/2025 17:25

Local do futuro Four Seasos no Brasil, o Hotel Marina, no bairro do Leblon, está fechado desde 2017
Local do futuro Four Seasons no Brasil, o Hotel Marina, no bairro do Leblon, está fechado desde 2017

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rede de hotéis de luxo Four Seasons planeja abrir uma unidade no Rio de Janeiro. A previsão é de que ela seja inaugurada em 2029, no prédio onde funcionava o Hotel Marina, no bairro do Leblon, fechado desde 2017.

"Alguns dizem por aí que é sorte! E a gente segue trabalhando!", disse o prefeito Eduardo Paes nas redes sociais, ao postar a notícia da abertura do hotel na Zona Sul.

Procurada pela reportagem da Folha, a rede diz que só se pronunciará oficialmente nesta quarta (10/12), quando divulgará um comunicado a respeito.

The White Lotus-MAX/ Divulgação
Local do futuro Four Seasos no Brasil, o Hotel Marina, no bairro do Leblon, está fechado desde 2017 -TripAdvisor
Trailer legendado de The White Lotus, série da HBO/Max-HBO Brasil
Pano de fundo para nova temporada de The White Lotus, o Four Seasons Resort Koh Samui fica aninhado em uma exuberante colina tropical com vista para o mar da Tailândia -Four Seasons Resort Koh Samui/Divulgação
Poster da série White Lotus-Reprodução/ HBO
A rede é tida como uma das mais luxuosas do mundo. Administra endereços famosos na hotelaria como o George 5, em Paris, e o Grand-Hotel du Cap-Ferrat, no sul da França, que costuma receber estrelas hollywoodianas durante o Festival de Cannes. Na América do Sul, a bandeira está presente nas cidades de Bogotá e Cartagena, na Colômbia, além de Buenos Aires.

A série "White Lotus", da HBO, levou a rede a outro nível de fama. Isso porque suas três primeiras temporadas tiveram cenas rodadas em unidades do Four Seasons (que na trama se chama White Lotus): em Maui, no Havaí, em Taormina, na Sicília, e em Koh Samui, na Tailândia.

A bandeira hoteleira, vale dizer, já teve hotéis no Brasil. Uma unidade da rede funcionou na Zona Sul de São Paulo até 2020. Ao fechar as portas, o empreendimento virou o atual JW Marriott.

