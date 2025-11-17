Roteiro Drummond: um guia para conhecer a Itabira do grande poeta

Itabira, a cidade que pulsava no coração de Carlos Drummond de Andrade, oferece uma viagem única pelas paisagens que moldaram um dos maiores poetas do Brasil. Criado em 1997, o roteiro "Caminhos Drummondianos" transforma as ruas do município mineiro em um museu a céu aberto, conectando o visitante diretamente aos versos imortalizados pelo escritor. É uma oportunidade de caminhar pela história e sentir a poesia em cada esquina.

O percurso é uma imersão na vida e na obra do autor, passando por locais que foram cenário de sua infância e inspiração para sua vasta produção literária. A experiência convida o turista a ver Itabira pelos olhos de seu filho mais ilustre, revelando a alma de uma cidade marcada pela mineração e pela memória afetiva.

Principais paradas do roteiro poético

O ponto de partida ideal é o Memorial Carlos Drummond de Andrade. O local homenageia o poeta e também abriga um centro cultural que abriga acervos e exposições sobre sua vida. A estrutura oferece uma vista panorâmica da cidade e das montanhas de minério que tanto inspiraram o autor.

Seguindo o trajeto, o visitante chega à Fazenda do Pontal, onde Drummond passou parte da infância. Embora a casa original não exista mais, o local foi revitalizado e mantém a atmosfera bucólica que remete à infância do poeta. É um mergulho nas suas origens e nas primeiras impressões que marcaram seus escritos de forma definitiva.

O trajeto pelas ruas de Itabira é sinalizado por 44 placas de aço, cada uma exibindo um poema relacionado ao local onde está instalada.

Como aproveitar a visita a Itabira

O circuito pode ser feito de forma autoguiada, especialmente no centro histórico, que pode ser explorado a pé. Para uma experiência mais aprofundada, é possível agendar visitas com guias especializados da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade (FCCDA). O percurso central leva, em média, três horas, mas o roteiro completo até a Fazenda do Pontal é mais extenso.

Além dos caminhos poéticos, Itabira guarda outras atrações. A região do Pico do Cauê, que foi praticamente destruído pela mineração, ainda é um ponto de referência importante, citado em muitos poemas. Visitar a área proporciona uma compreensão mais profunda do impacto da indústria na paisagem e na alma da cidade, tema recorrente na obra de Drummond.

