Roteiro em Nova York: 7 lugares para conhecer no Queens, lar do novo prefeito

Com a eleição do novo prefeito de Nova York , Zohran Mamdani, a maior cidade dos Estados Unidos estará sob um novo comando. Dessa forma, os holofotes se voltaram para o Queens, distrito onde o novo prefeito cresceu e que representa na Assembleia Estadual. Longe da agitação turística de Manhattan, a região oferece uma imersão cultural e gastronômica autêntica. Para quem busca explorar a cidade além do óbvio, o Queens é um convite a descobertas surpreendentes.

O bairro é o maior em área e o segundo mais populoso de Nova York, conhecido por ser um dos lugares com maior diversidade étnica do mundo. Essa mistura se reflete em suas ruas, restaurantes e atrações. Prepare-se para encontrar um roteiro que foge do comum e revela o verdadeiro espírito da cidade.

Confira sete lugares imperdíveis para incluir na sua visita ao Queens:

1. Flushing Meadows Corona Park

O parque mais icônico do bairro é um verdadeiro oásis urbano. Famoso por abrigar a Unisphere, um globo de aço gigante construído para a Feira Mundial de 1964, o local também é sede do Queens Museum e do New York Hall of Science. É ideal para caminhadas, piqueniques e fotos memoráveis.

parque mais icônico do bairro é um verdadeiro oásis urbanoMateusz Walendzik de Pexels



2. Museum of the Moving Image

Localizado em Astoria, este museu é dedicado à arte, história e tecnologia do cinema, televisão e mídia digital. Suas exposições interativas e acervo, que inclui objetos de filmes clássicos, encantam visitantes de todas as idades. Uma parada obrigatória para os amantes da cultura pop.

Este museu está localizado em AstoriaDivulgação Museum of the Moving Image

3. MoMA PS1

Se você gosta de arte contemporânea, precisa conhecer a filial do Museu de Arte Moderna no Queens. Instalado em uma antiga escola pública, o espaço é um centro de exposições experimentais e inovadoras, com foco em artistas emergentes.

Se você gosta de arte contemporânea, precisa conhecer este lugarDivulgação MoMA PS1



4. Gantry Plaza State Park

Para quem busca a melhor vista do skyline de Manhattan, este parque em Long Island City é o lugar certo. Com seus píeres restaurados e o famoso letreiro da Pepsi-Cola, o local oferece um cenário perfeito para o pôr do sol.

Gantry Plaza State ParkChristian-Hernandez de Getty Images



5. Astoria

Este bairro é um paraíso gastronômico. Conhecido por sua forte comunidade grega, Astoria oferece tavernas autênticas com o melhor da culinária mediterrânea. Além disso, a região tem uma vida noturna agitada e o famoso Beer Garden, um bar de cervejas tradicional.

Este bairro é um paraíso gastronômicohalbergman de Getty Images Signature



6. Rockaway Beach

Sim, Nova York tem praia. E a mais famosa delas fica no Queens. Com uma extensa faixa de areia e um calçadão vibrante, é o único lugar da cidade onde o surfe é permitido. No verão, o clima é de festa, com quiosques, música e muita gente jovem.

Sim, Nova York tem praiapowerofforever de Getty Images Signature

7. Jackson Heights

Quer dar uma volta ao mundo sem sair de Nova York? Visite Jackson Heights. O bairro é o epicentro das comunidades sul-asiática e latina. As ruas são repletas de restaurantes indianos, colombianos e mexicanos, além de lojas com produtos típicos que oferecem uma experiência cultural única.

Quer dar uma volta ao mundo sem sair de Nova York? Visite Jackson Heightssx70 de Getty Images Signature

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.