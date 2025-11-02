Assine
Americanos celebram Halloween com desfile em Manhattan

    O percurso foi tomado por marionetes gigantes, bandas ao vivo e fantasias elaboradas, criando cenas de pura criatividade urbana. Foto: Reprodução de vídeo redes sociais
    A multidão celebrou a mistura de estilos, ritmos e personagens, reforçando a tradição do desfile como um dos eventos culturais mais vibrantes dos Estados Unidos. Foto: Reprodução de vídeo redes sociais
    31 de Outubro é Dia das Bruxas - ou Halloween - em vários países, principalmente onde o inglês é idioma oficial. É a véspera da data que no Ocidente é celebrada como o Dia de Todos os Santos (1/11) , que fica um dia antes do Dia de Finados ou dos Mortos. Foto: Alexas Fotos por Pixabay
    Tanto que a palavra Halloween significa originalmente, em inglês, All Hallows' Eve (Véspera de Todos os Santos). Foto: Biljana Jovanovic por pixabay
    O nome dado no Brasil- Dia das Bruxas - não é tradução literal. Foi a forma popular de adotar a data para festejos que remetem a misticismo e atraem a curiosidade de adultos e crianças. Foto: Cocoparisienne por pixabay
    Muitas das tradições do Halloween têm origem no antigo festival celta do fim da colheita, o Samhain, que marcava o início do inverno na antiga Gália ( atual França) entre 600 a.C e 800 a.C. . Foto: Domínio público
    Para os celtas, o início do inverno representava a aproximação entre o mundo e o “Outro Mundo”, onde vivem os mortos. Foto: lauralatimer por Pixabay
    Todos os símbolos que hoje são característicos do Halloween eram formas utilizadas pelos celtas para afastar os maus espíritos. Foto: Seth Metoyer por Pixabay
    O Samhain faz parte da cultura popular de países com origem celta: Irlanda, Escócia e Ilha de Man. Foto: Autor desconhecido wikimedia commons
    A partir do Século 18, denominações protestantes e evangélicas associaram o Samhain a uma adoração satânica, mas a história mostra que não há fundamento nessa ideia. Os druidas, sacerdotes celtas, eram pagãos que difundiam a Natureza e todas as formas de vida como Sagradas Foto: S.R. Meyrick and C.H. Smith domínio público
    Popularmente, se associa o Halloween à bruxaria. Desde meados do século 20, a Bruxaria tornou-se difundida na tradição Wicca, cujo pioneiro, Gerald Gardner, dizia resgatar a mais antiga religião do mundo. Foto: Pexels por Pixabay
    A Wicca é focada na existência do Sobrenatural e na celebração dos Ciclos da Vida, com festividades sazonais. Foto: Nyo wikimedia commons
    O Pentagrama da Wicca se refere aos 4 Elementos da Natureza (Ar, Água, Terra e Fogo), além do Espírito. Foto: Auréola wikimedia commons
    Em diversos países, numa das atividades populares de Halloween, crianças batem nas casas e perguntam: "Doces ou Travessuras?". Se a resposta for doce, elas recebem guloseimas. Se for travessura, elas assustam os moradores com máscaras. Foto: elinda Hankins Miller - FlickR
  • Muitas pessoas capricham nas guloseimas e fazem doces em formatos de monstros e outros personagens assustadores. Pelo mundo, o modo como o Halloween Ã© celebrado hoje nÃ£o tem quase relaÃ§Ã£o com a origem. SÃ³ restou uma alusÃ£o aos mortos. Uma das caracterÃ­sticas Ã© o uso de disfarces.
    Muitas pessoas capricham nas guloseimas e fazem doces em formatos de monstros e outros personagens assustadores. Pelo mundo, o modo como o Halloween Ã© celebrado hoje nÃ£o tem quase relaÃ§Ã£o com a origem. SÃ³ restou uma alusÃ£o aos mortos. Uma das caracterÃ­sticas Ã© o uso de disfarces. Foto: HANSUAN FABREGAS por Pixabay
    Os celtas acreditavam que adereços e fantasias ajudavam a enganar os espíritos, que não reconheciam os humanos e continuavam vagando pelo mundo sem incomodar. Foto: Mihaela Bodlovic wikimedia commons
    Uma das mais propagadas caracterizações do Halloween é transformar abóboras em lanternas, com cortes que formam olhos e uma grande boca. Chamada de Jack o’lantern, tem origem num conto celta sobre um rapaz proibido de entrar no céu e no inferno que vaga eternamente com sua lanterna. Foto: Szabojanos por Pixabay
    As cores laranja e preto marcam o festival do Samhaim porque, no início do outono, as folhas ficam laranja e os dias são mais escuros. Foto: Noupload por Pixabay
    As figuras de esqueletos e fantasmas são propagadas na celebração porque, para os celtas, os mortos assumiam essas formas. Foto: Dung Tran por Pixabay
    Os morcegos eram atraídos pelas fogueiras nos festivais de Samhaim e, por isso, acabaram se associando também à imagem da celebração. Foto: Pixabay
    O Halloween dos paÃ­ses britÃ¢nicos acabou se espalhando por colÃŽnias, como os Estados Unidos e o CanadÃ¡. E, mesmo apÃ³s a independÃªncia, a festa se manteve nesses paÃ­ses. Foto: Pezibear por Pixabay
    O Halloween chegou ao Brasil nos anos 1970, a partir justamente da influência de filmes americanos que mostravam a celebração. Também é propagado por cursos de idioma que tentam fazer uma conexão cultural entre os países. Foto: 3D Animation Production Company por Pixabay
    O Halloween no Brasil atraiu a antipatia de grupos que consideravam a festa uma "americanização" na cultura brasileira. Por isso, foi criado o Dia do Saci, também em 31/10, para festejar uma lenda folclórica brasileira. Apesar disso, o Halloween ainda é comemorado, de forma divertida, inclusive em escolas. Foto: Marconi wikimedia commons
    No Brasil, o Halloween é marcado principalmente por festas à fantasia e por decorações em estabelecimentos comerciais e restaurantes, com temática de monstros, vampiros, bruxas, etc. Foto: Venita Oberholster por Pixabay
