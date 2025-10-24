A relação com a morte: como 5 culturas diferentes lidam com o luto
Do Dia dos Mortos no México aos rituais em Gana; conheça tradições e crenças ao redor do mundo que honram a memória daqueles que já partiram
O Halloween, ou Dia das Bruxas ou dos Mortos, é uma celebração popular e moderna com raízes em antigos festivais pagãos celtas, cristianizados ao longo dos séculos. A festa é comemorada em 31 de outubro, véspera do Dia de Todos os Santos, e é mundialmente conhecida por suas fantasias, suas decorações temáticas e a tradição de "doces ou travessuras".
A morte é uma condição universal, mas a forma de lidar com a perda e honrar quem partiu varia imensamente ao redor do mundo. No Brasil, o Dia de Finados é lembrado em 2 de novembro. Enquanto algumas culturas veem o luto como um momento de introspecção e tristeza, outras o transformam em celebrações vibrantes. Conhecer essas diferentes perspectivas oferece um novo olhar sobre como processar a saudade e manter viva a memória.
Morte festiva
No México, o famoso "Día de los Muertos" transforma o luto em uma festa de cores e sabores. Entre o fim de outubro e o início de novembro, as famílias montam altares com fotos, comidas e bebidas preferidas dos falecidos, acreditando que seus espíritos retornam para uma visita. É um momento de celebração da memória, não de tristeza pela ausência.
Já em Gana, os funerais são grandes eventos sociais que podem durar dias. O objetivo é celebrar a vida que a pessoa teve. Uma das tradições mais visuais são os caixões personalizados, que podem ter a forma de um carro, um animal ou um objeto que represente a profissão ou paixão de quem se foi, honrando sua história de forma única.
Em Madagascar, algumas comunidades realizam o ritual do "Famadihana" ou a "virada dos ossos". As famílias exumam os corpos de seus ancestrais, envolvem os restos mortais em tecidos novos e dançam com eles ao som de música. O ato reforça a crença de que os antepassados continuam sendo parte ativa da comunidade.
Na Irlanda, o tradicional velório, conhecido como "wake", acontece na casa do falecido. Amigos e familiares se reúnem para contar histórias, cantar e compartilhar refeições. A prática funciona como uma forte rede de apoio comunitário, ajudando a família a sentir-se amparada enquanto celebra a vida de quem partiu.
No Japão, o festival "Obon", geralmente em agosto, é dedicado a honrar os espíritos dos antepassados. As famílias limpam os túmulos e fazem oferendas em casa. Lanternas de papel são acesas para guiar as almas em sua visita anual ao mundo dos vivos, em um gesto de respeito e conexão contínua.
O que aprender com diferentes rituais de luto
O luto pode ser coletivo: muitas culturas mostram a importância de compartilhar a dor e celebrar em comunidade, o que fortalece os laços e oferece suporte mútuo.
Lembrar com alegria é uma opção: em vez de focar apenas na perda, tradições como a mexicana ensinam que celebrar a vida e as boas memórias é uma forma poderosa de honrar quem partiu.
Manter uma conexão é saudável: rituais que promovem uma ligação contínua com os antepassados ajudam a entender que o vínculo afetivo não termina com a morte física.
Rituais oferecem conforto: ter um roteiro de ações e cerimônias, como velórios ou festivais, proporciona uma estrutura que ajuda a navegar o período inicial do luto, que pode ser caótico e doloroso.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.