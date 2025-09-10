Turismo do sono: quando a experiência já vale todo o passeio

Um banho quente, a música suave, o livro na cabeceira, praticar meditação. O objetivo é criar um ambiente tranquilo e sinalizar ao corpo que é hora de dormir, melhorando a qualidade do sono. O ritual do sono vem sendo uma aposta em hotéis de luxo, que vão além e incrementam a experiência com pantufas fofinhas nos pés da cama, água filtrada para o chá de lavanda e - no caso do Wood de Gramado (RS) - tem até menu de travesseiros (para quem dorme de lado ou de barriga para cima, e por aí vai).





Preparar o corpo e a mente para um sono reparador. É o foco do ritual, que pode variar de acordo com a idade e as preferências individuais, mas geralmente inclui atividades diversas. O objetivo principal é criar um ambiente calmo e propício para o sono, ajudando a desacelerar o ritmo e facilitar a transição para o sono.

Ao promover relaxamento e reduzir o estresse, o ritual pode levar a um sono mais profundo e reparador. O turismo do sono em hotéis, uma tendência crescente, foca em proporcionar experiências que otimizam o descanso e a recuperação dos hóspedes.

Icônico Copacabana Palace oferece ao hóspede a possibilidade de escolher o travesseiro de sua preferência Belmond/Divulgação Santa Teresa MGallery oferece óleo essencial para colocar no travesseiro e máscara de olhos Santa Teresa MGallery/Divulgação Hotel de Gramado também oferece caixa para guardar e recarregar o celular Wood Hotéis/Divulgação No Wood de Gramado (RS), ritual do sono prepara o corpo e a mente para uma noite reparadora Wood Hotéis/Divulgação

“O ritual ajudou a criar uma conexão com o momento de me preparar para dormir, algo difícil diante do uso constante do celular. O ambiente preparado com elementos como chá, caixa para guardar o celular, travesseiro especial, playlist e creme de massagem, aliado ao passo a passo, facilitou a experiência. O conjunto das etapas tornou o desconectar especial e, no dia seguinte, trouxe uma sensação de mente menos acelerada e ansiosa, além de maior presença em cada momento”, diz Priscila Perin, Engenheira Química, hóspede frequente do Wood, onde as diárias começam em R$ 700, de acordo com a tarifa.

Em São Paulo, o JW Marriott quer se tornar um refúgio ideal para o descanso de corpo e mente. Nos quartos, o boa-noite vem com pantufas fofas na beirada da cama e aquela luz baixinha para não desalinhar. Alinhado a essa proposta, o SPA by JW, localizado no piso do hotel, apresenta um ambiente contemporâneo e relaxante, com uma proposta de experiências focadas em quatro principais pilares: Acalmar, Balancear, Nutrir e Renovar.

Entre as opções para a temporada de inverno, destaque para o Ritual Sono Profundo, uma massagem que combina técnicas relaxantes com aromaterapia curativa e pedras quentes. O tratamento é especialmente eficaz para aliviar tensões e promover um sono profundo e revigorante, ideal para os dias frios, quando buscamos o máximo de conforto e aconchego. A experiência tem duração de 90 minutos e o valor é de R$ 600.

No Rio, um time 5 estrelas a favor do ‘desligue já’

A consistência na rotina do sono contribui para o desenvolvimento de bons hábitos de sono, especialmente em crianças. Pauta para o Santa Teresa MGallery, no Rio, que dispõe de algumas ativações para os hóspedes.

Óleo essencial para colocar no travesseiro e máscara de olhos, além de chá relaxante nos apartamentos à noite. Para complementar uma perfeita noite de sono, um jantar leve e balanceado no Térèze e uma massagem relaxante no Le Spa.

"Cada detalhe faz diferença na experiência, são pequenos gestos de cuidado que tornam a noite ainda mais especial e sensação de serenidade. São mimos que reforçam nossa atenção ao bem-estar e ajudam a desacelerar”, afirma a gerente geral Sophie Barbara.

Hotéis que aderem a essa filosofia oferecem ambientes e serviços que promovem o relaxamento e um sono reparador, indo além do básico de um quarto confortável. O icônico Copacabana Palace oferece ao hóspede a possibilidade de escolher o travesseiro de sua preferência dentre mais de dez opções, incluindo “magnético” (para aliviar tensões) e para gestantes. As suítes também dispõem de pantufas, que são posicionadas ao lado da cama ao fim do dia. Diárias a partir de R$ 3,5 mil (+ taxas; fora de altas temporadas, em apartamento superior, vista cidade).

Outro que resolveu oferecer a experiência é o Fairmont, também no Rio, com um cardápio de variedades para o bem-estar de um sono profundo oferece banho relaxante (R$ 250) e menu de travesseiros, com opções como o feito de espuma viscoelástica com memória, adaptando-se ao pescoço e cabeça, aliviando dores e melhorando a qualidade do sono, e o de corpo para máximo conforto ao dormir abraçado, ajudando a manter a coluna ereta.

O Spa Santapele, com unidades nos hotéis Emiliano Rio e São Paulo, acaba de inaugurar o Ritual do Cacau Relaxante, que tem como protagonista o cacau 100% orgânico, propondo uma jornada de reequilíbrio do corpo, mente e energia. A experiência combina massoterapia, acupressão e os benefícios do cacau em uma abordagem holística que integra, ainda, aromaterapia, música, texturas e sabores — criando um momento de pausa sensorial e bem-estar integral.

O ritual começa com uma esfoliação delicada, em seguida, uma degustação de cacau 65% para despertar os sentidos, tudo isso à luz suave, notas aromáticas de cacau puro e uma trilha sonora revigorante. A experiência tem duração de 120 minutos e o valor é de R$ 1360.









"Queríamos que o cacau não fosse apenas o ingrediente principal, mas um símbolo do cuidado que os hotéis dedicam a tudo que os cerca", comenta Carol Filgueiras, CEO da marca.

Dicas para um ritual do sono eficaz:

Consistência:

É importante seguir o ritual todos os dias, na mesma ordem e horário, para criar uma rotina previsível.





Ambiente tranquilo:

Crie um ambiente calmo, com pouca luz e temperatura agradável.

Atividades relaxantes:

Escolha atividades que ajudem a relaxar, como ouvir música suave, ler um livro, ou tomar um banho morno.

Evitar estimulantes:

Evite atividades agitadas, telas de eletrônicos e refeições pesadas antes de dormir.

Personalização:

Adapte o ritual às suas necessidades e preferências, incluindo atividades que você goste e que te ajudem a relaxar.