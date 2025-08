Deserto do Atacama é destino em alta em 2025; mas vale a pena visitar?

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

A viagem ao deserto do Atacama oferece uma experiência diferente do Chile desde o trajeto aéreo. O caminho mais convencional para quem parte do Brasil com destino ao norte do país andino é fazer uma conexão em Santiago e, da capital chilena, decolar para o aeroporto El Loa, em Calama. O trajeto dura cerca de duas horas e é feito integralmente sobrevoando a Cordilheira dos Andes. A ausência de nuvens permite que a paisagem seja apreciada durante todo o voo.







Após o desembarque em Calama, é preciso mais uma hora de viagem até chegar à cidade de San Pedro de Atacama. A reportagem viajou a convite da Latam, companhia aérea que lidera os voos entre o Brasil e o deserto chileno. Só entre janeiro e abril de 2025, mais de 726 mil passageiros entre os dois países, o que representa uma fatia de 64% do mercado

Junto à Latam, a Federação de Empresas de Turismo do Chile (Fedetur) e o Tierra Hotels Atacama complementaram a experiência, incluindo o trajeto do aeroporto até San Pedro. A estadia é uma atração à parte na cidade, já que além das acomodações, inclui em seu serviço alimentação, bebidas e um amplo cartel de passeios no deserto com transporte e guias próprios, tudo incluído nos pacotes oferecidos aos turistas.

A cidade de San Pedro de Atacama, no Chile, foi eleita pela Booking.com como destino tendência para 2025. A pequena vila no meio do deserto é perfeita para os viajantes que buscam se conectar com a natureza e admirar o céu noturno.



Oásis no deserto

Dentro do hotel há piscinas de água aquecida e em temperatura ambiente Tierra Atacama/Divulgação



O Tierra Hotels Atacama foi totalmente reformado recentemente e a nova composição tem como característica que une as acomodações o uso dos tons terrosos do deserto como elemento decorativo.

O lobby do hotel reúne o restaurante, o bar, a recepção e uma biblioteca com acervo sobre as características naturais e culturais do Atacama. Neste mesmo ambiente se encontram espaços com suprimentos de protetor solar, água e frutas secas para levar durante os passeios, detalhes que indicam a junção entre o caráter de aventura das atrações disponíveis e o conforto oferecido aos hóspedes pretendidos pelo estabelecimento.







Quartos Vulcão Licancabur, com mais de 5.9 mil metros de altura, é visível do hotel Tierra Atacama/Divulgação

Os quartos ficam em estruturas separadas do lobby. Em um longo corredor eles se dispõem em cabines à direita e à esquerda, o que determina se serão do tipo poniente: com uma vista direta para o vulcão Licancabur; ou do tipo oriente, que também tem acesso à vista, mas atrás das outras acomodações. Ambas possuem dois ambientes, camas king size e todas as amenidades oferecidas pelo hotel, como a inclusão de todos os itens disponibilizados no frigobar, além de kits para preparo de chás e café. As diárias dos quartos oriente e ponente variam entre US$ 1.400 e US$ 2.300 de acordo com a temporada e o pacote escolhido pelo hóspede.

Há também opções ainda mais luxuosas e espaçosas, como o apartamento de dois níveis que pode acomodar até seis hóspedes. Há ainda uma única suíte, com 70 m² com terraço duplo, banheira interna, piscina aquecida ao ar livre e a vista para o vulcão. A diária na suíte pode custar até US$ 3,2 mil.







Passeios e atividades

Há salares (como o Salar de Atacama), formações rochosas impressionantes, gêiseres (Gêiseres de El Tatio), e até áreas com pequenas lagunas. Certos trechos dos desertos podem ser explorados para turismo, com criação de infraestrutura básica para os visitantes. O Deserto do Atacama, por exemplo, é muito procurado. Agências de viagens fazem tours e oferecem acampamento no deserto. Assim, a evaporação das águas é impedida deixando a massa de ar local seca e gerando o clima árido do Deserto do Atacama, no Chile. Deserto do Atacama (Chile) - É o deserto mais seco do mundo, com uma paisagem que envolve picos rochosos, lagos salgados e dunas. Em algumas partes, não chove há 500 anos. Sem água e nutrientes no solo, não há plantas. As temperaturas são extremas: 0ºC de dia e 40ºC à noite. E encerrando o passeio está o Deserto do Atacama, o mais alto e seco do mundo. Paisagens espetaculares, com vulcões, salares, lagunas, formações rochosas e um céu estrelado incomparável. Os passeios em San Pedro de Atacama contemplam Vale da Lua e Vale da Morte, Piedras Rojas, entre outros clássicos. Apesar das condições extremas, o Atacama abriga uma rica biodiversidade, adaptada a um ambiente hostil. Segundo o USGS, o Chile detém a maior reserva de lítio do planeta (46,6%), com destaque para o Salar de Atacama.

O Tierra Hotels Atacama consegue aliar com grande eficiência o teor aventureiro dos passeios do deserto e as condições climáticas e de altitude extremas com o luxo e o conforto. Dentro do hotel há piscinas de água aquecida e em temperatura ambiente, além de um ofurô, salas de massagem, sessão de ioga, sem contar com o restaurante e bar com todos os itens incluídos nas diárias.



Além de tudo já citado, a oferta de passeios pelos pontos turísticos da região é um ponto forte do Tierra. As excursões são divididas entre as que duram metade de um dia e as que levam o dia completo e há também a gradação a partir da dificuldade em se concluir o trajeto.

O catálogo conta com visitas ao Salar de Atacama; Vallecito; Quebrada del Diablo; Laguna Cejar; Vale Guatín Gatchi; Vale do Arco-íris; Purilactis; Géiseres do Tatio; Piedras Rojas; Vulcão Cerro Toco; e cavalgadas. Alguns dos passeios exigem que os hóspedes estejam a mais de três ou quatro dias em San Pedro, já que exigem uma aclimatação em relação à altitude.

As paisagens impressionantes não são limitadas pelo que se pode ver nos cartões postais do Atacam. O céu em San Pedro é um espetáculo à parte durante à noite e o Tierra proporciona aos seus hóspedes uma sessão de observação das estrelas a olho nu e com um telescópio.

A observação espacial na região é favorecida pelas condições climáticas desérticas e pela altitude. Não à toa é onde se localiza do Atacama Large Millimeter Array (ALMA), conjunto de 66 antenas inaugurado em 2013 como uma parceira entre organizações de pesquisa da União Europeia, da América do Norte e do Leste Asiático em colaboração o Chile para construir o observatório do “Universo Escuro”.