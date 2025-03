O Chile é um país de contrastes, com paisagens que vão desde o árido Deserto do Atacama até as geleiras da Patagônia. Seja para explorar a vibrante capital Santiago, esquiar nos Andes ou conhecer os vinhedos renomados, há opções para todos os tipos de viajantes.



A seguir, você vai encontrar tudo o que precisa saber para planejar sua viagem ao Chile.



Brasileiros podem entrar no Chile com passaporte ou RG em bom estado de conservação. O visto não é exigido para turismo, com permanência permitida de até 90 dias.



Melhor época para viajar para o Chile



A melhor época para visitar o Chile depende do tipo de experiência desejada. Para aproveitar a neve e os esportes de inverno, o ideal é entre junho e setembro.



Para explorar Santiago e a região central, os meses de primavera e outono oferecem temperaturas amenas. Já para visitar o Deserto do Atacama, o ano todo é viável, mas entre março e novembro há menor chance de chuvas.



Quanto custa uma viagem para o Chile?



Os custos de viagem variam conforme a temporada e o estilo do viajante:



Hospedagem: hotéis 3 estrelas a partir de R$ 250 por noite;



hotéis 3 estrelas a partir de R$ 250 por noite; Alimentação: média de R$ 120 por refeição em restaurantes;



média de R$ 120 por refeição em restaurantes; Transporte: o metrô de Santiago é eficiente e acessível, enquanto aplicativos de transporte também são amplamente utilizados.



o metrô de Santiago é eficiente e acessível, enquanto aplicativos de transporte também são amplamente utilizados. Passeios: podem custar entre R$ 100 e R$ 800, dependendo do destino e da experiência escolhida.



Onde se hospedar no Chile?



Em Santiago, bairros como Providencia, Lastarria e Bellavista são ótimos para turistas, oferecendo hospedagem variada e boa infraestrutura.

Para quem vai ao Atacama, a vila de San Pedro é a melhor opção. Na Patagônia, a cidade de Puerto Natales serve como base para explorar Torres del Paine.



Principais cidades e pontos turísticos do Chile



Veja a seguir quais são os principais destinos para turistas no Chile:



Santiago



A capital chilena é conhecida por juntar modernidade e história, oferecendo atrações turísticas e culturais. Uma boa opção de passeio, é visitar o Palácio de La Moneda, sede do governo chileno, onde é possível assistir à troca da guarda. Outra opção é a Plaza de Armas, o coração histórico da cidade, cercada por construções emblemáticas como a Catedral Metropolitana.



A capital chilena é conhecida por juntar modernidade e história iStock

Subir o Cerro San Cristóbal para uma vista panorâmica de Santiago é um dos principais passeios, além de explorar o charmoso bairro de Bellavista, conhecido por sua vida noturna, galerias de arte e a famosa casa-museu de Pablo Neruda, La Chascona.



Santiago é um ótimo ponto de partida para visitas a vinícolas renomadas no Valle de Maipo e Valle de Casablanca, ideais para degustar alguns dos melhores vinhos do país.



Valparaíso e Viña del Mar



Localizadas no litoral, essas cidades encantam com suas casas coloridas, murais artísticos e belas praias. Valparaíso é um reduto cultural e boêmio, conhecido por suas colinas íngremes, elevadores históricos e o porto movimentado.



Viña del Mar, por outro lado, destaca-se por sua infraestrutura moderna, jardins exuberantes e pelo Relógio de Flores. Ambas oferecem boas experiências, desde passeios pelos cerros de Valparaíso, explorando suas vielas grafitadas, até momentos de relaxamento nas praias de Viña del Mar, ideais para aproveitar o sol e a brisa do Pacífico.



Deserto do Atacama



O Deserto do Atacama é um dos principais destinos do mundo, oferecendo paisagens surreais e grandes experiências. O Valle de la Luna, com suas formações rochosas esculpidas pelo vento, proporciona um cenário que lembra a superfície lunar. Os Gêiseres del Tatio são um espetáculo natural, com colunas de vapor que emergem da terra ao amanhecer, criando um visual inesquecível.

Tourists walk in Valle de la Luna (Moon Valley) located inside the nature reserve of Los Flamencos in the Atacama Desert, near San Pedro de Atacama in northern Chile, April 27, 2005. Chile's Moon Valley monument is a series of salt hills and dunes that gets its name from its likeness to a lunar landscape. Picture taken April 27, 2005. REUTERS/Ivan Alvarado Caption REUTERS

Além disso, as lagoas altiplânicas, como Laguna Miscanti e Laguna Cejar, apresentam águas cristalinas de tons vibrantes, contrastando com o deserto árido. O céu do Atacama, considerado um dos mais límpidos do planeta, é ótimo para observação astronômica, tornando a região ideal para os amantes de astroturismo.

A man looks at the sky at ESO?s Paranal Observatory, on Paranal Hill in Chile's Antofagasta Region, in the Atacama Desert some 1150 km north of Santiago, on January 27, 2025. A project to develop green hydrogen near the Cerro Paranal observatory, home to the world's most powerful optical observatory, threatens the world's darkest and most pristine skies. (Photo by RODRIGO ARANGUA / AFP) Caption AFP

Patagônia Chilena



O Parque Nacional Torres del Paine é um dos destinos mais deslumbrantes da Patagônia Chilena, com montanhas imponentes, lagos azul-turquesa e glaciares impressionantes. O parque oferece diversas trilhas para todos os níveis, desde caminhadas curtas até o famoso Circuito W, um dos roteiros de trekking mais desafiadores e procurados do mundo.

Credito: Arquivo Pessoal - Torres del Paine - Patagonia chilena Created Arquivo Pessoal - Torres del Paine - Patagonia chilena

Além da beleza natural, a região abriga uma fauna rica, incluindo guanacos, condores e até pumas. Para quem busca aventura e contato com a natureza, explorar Torres del Paine é uma experiência inesquecível.



lha de Páscoa



A Ilha de Páscoa é um destino enigmático, famoso pelos misteriosos moais, as icônicas estátuas de pedra espalhadas pela ilha. Esses monumentos esculpidos pelo povo Rapa Nui guardam segredos históricos e culturais que fascinam visitantes do mundo inteiro. Além das estátuas, a ilha oferece paisagens vulcânicas impressionantes, praias de areia branca, como Anakena, e trilhas que levam a sítios arqueológicos únicos.

A Ilha de Páscoa é um destino enigmático, famoso pelos misteriosos moais, as icônicas estátuas de pedra espalhadas pela ilha Tina Coelho/Terra Imagem

Outro destaque é o cráter do vulcão Rano Kau, onde se encontra a vila cerimonial de Orongo, um local repleto de mitologia e tradições antigas.

Foto: Tina Coelho/Terra Imagem. Ed. Lugares. Ilha de Pascoa. Rapa Nui. Vulcao Rano Kao Tina Coelho/Terra Imagem

Como levar dinheiro para o Chile



A moeda oficial é o peso chileno (CLP). É recomendável levar dólares ou reais para trocar em casas de câmbio no Chile, onde as taxas costumam ser mais vantajosas. Cartões de crédito são amplamente aceitos, mas tenha dinheiro em espécie para gastos menores.



Culinária chilena



A cultura chilena reflete influências indígenas e europeias. A gastronomia é rica e variada, com pratos típicos como:



Empanadas de pino: pastel recheado com carne, cebola e especiarias;



pastel recheado com carne, cebola e especiarias; Cazuela: ensopado de carne com legumes;



ensopado de carne com legumes; Pastel de choclo: torta de milho recheada com carne e frango;



torta de milho recheada com carne e frango; Vinhos chilenos: os vinhos chilenos são considerados entre os melhores do mundo, especialmente os de regiões como Valle de Colchagua e Valle de Casablanca.



O que vale a pena comprar no Chile?



O Chile oferece produtos típicos que valem a pena levar para casa, como vinhos de alta qualidade, artesanato em lápis-lazúli (pedra semipreciosa), chocolates artesanais e azeites de oliva locais.