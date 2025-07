crédito: Marcio Carvalho/Reproducao do Livro Os Patrimonios da Humanidade no Brasil

Imagine estar cercado por natureza, com o céu se apagando lentamente até a escuridão total, em pleno dia. O fenômeno vai ser visto por quem estiver bem posicionado no Brasil no dia 2 de agosto de 2027, quando acontecer o eclipse solar total em diferentes regiões do país.

O eclipse raro, embora não seja o mais longo da história, será um dos mais impressionantes da década e promete movimentar o turismo astronômico nacional. Listamos cinco destinos brasileiros para aproveitar a experiência ao máximo.

Veja quais são os cinco lugares para observar o eclipse e vivenciar o momento indescritível.

1. Vale do Capão (BA)

Na Chapada Diamantina, o Vale do Capão é uma das joias do turismo de natureza no Brasil e também um excelente ponto de observação do céu. Com baixa poluição luminosa e clima seco no inverno, a região deve oferecer boas condições para ver o eclipse. O ambiente tranquilo, as trilhas e os mirantes naturais completam o cenário ideal para quem quer transformar o fenômeno em um momento único.

2. Jalapão (TO)

Com céu limpo, paisagens amplas e praticamente nenhuma interferência de luz urbana, o Jalapão é um santuário para observar o céu. Durante o eclipse de 2027, acampamentos em meio às dunas ou hospedagens sustentáveis devem ser os pontos favoritos para os visitantes. A experiência de assistir à escuridão tomar conta do cerrado vai ser difícil de esquecer.

3. Serra da Canastra (MG)

Conhecida por sua natureza bruta e preservada, a Serra da Canastra reúne todas as condições para uma boa observação: altitude, clima seco e horizontes abertos. É possível assistir ao eclipse de pontos elevados, como o alto da Casca D’Anta. O visitante também pode aproveitar o passeio para explorar trilhas, cachoeiras e a gastronomia típica da região.

4. Serra da Capivara (PI)

No sul do Piauí, o Parque Nacional da Serra da Capivara oferece um céu limpo e estável, além de um cenário repleto de história. O clima semiárido favorece a visibilidade, e o visual das formações rochosas milenares acrescenta uma dimensão ancestral ao lugar. A cidade de São Raimundo Nonato vai ser a base ideal para quem deseja apreciar ciência, cultura e aventura.

5. Alto Paraíso de Goiás (GO)

Na Chapada dos Veadeiros, Alto Paraíso é um destino tradicional para quem busca espiritualidade, bem-estar e contato com o cosmos. Durante o eclipse de 2027, a cidade vai reunir turistas e moradores em experiências coletivas de observação. A infraestrutura de pousadas e espaços terapêuticos deve oferecer programações especiais para quem quiser viver o momento em sintonia com a natureza.

Próximos eclipses

O Brasil terá dois eventos marcantes nos próximos anos: um eclipse lunar total em 3 de março de 2026 e um eclipse solar anular em 6 de fevereiro de 2027. Veja as datas dos próximos eclipses:

Eclipses Lunares:

28 de agosto de 2026: Eclipse lunar parcial, também visível no Brasil;



Eclipse lunar parcial, também visível no Brasil; 21 de setembro de 2025: eclipse solar parcial, visível na Austrália, Antártida e partes do Oceano Pacífico e Atlântico.

Eclipses Solares: