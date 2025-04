Espanha e Portugal ficam sem luz em apagão de grandes proporções

Um enorme apagão atingiu Portugal e Espanha nesta segunda-feira (28/4), provocando confusão e problemas em diversos serviços. Na Espanha, restaurantes e lojas ficaram sem luz, e o Aberto de Tênis de Madri foi suspenso.



Em Portugal, semáforos ficaram sem luz, provocando transtornos no trânsito. Os sistemas de metrô de Lisboa e do Porto também não estão funcionando. O mesmo aconteceu na capital espanhola. Nas redes sociais, circulam vídeos de passageiros caminhando dentro de estações escuras de metrô.

A companhia aérea portuguesa TAP fez um alerta para que passageiros não se dirijam ao aeroporto.

Além disso, há longas filas nos caixas automáticos para saques em dinheiro, já que muitas lojas não estão conseguindo receber pagamentos com cartões.

Andorra e partes da França também relataram cortes de energia.

A repórter Barbara Tasch, da BBC News, conversou com algumas pessoas afetadas pelos apagões. Uma professora em Madri disse que as pessoas "não sabem nada" sobre o que está causando os apagões.

Emily Lansdown Portugueses estão fazendo filas para sacar dinheiro

A inglesa Hannah Lowney, que mora em Madri, disse que estava no meio da compra do supermercado quando a luz caiu.

"Os semáforos se apagaram. As pessoas estão deixando seus escritórios e indo a pé para casa, porque não sabem que horas os ônibus vão passar. Parece que ninguém tem ideia de quando a luz vai voltar. É um pouco preocupante que esteja assim no país todo, nunca passei por algo assim antes."

Muitos espanhois estão tendo que achar maneiras de voltar para casa — e estão sem conseguir se comunicar com seus filhos que estão na escola. As agências de notícias afirmaram que muitas pessoas são vistas nas ruas erguendo seus telefones celulares na tentativa de conseguir sinal. Além disso, muitos estão recorrendo a rádios para se informar.

Outro problema são os pagamentos com dinheiro.

"É uma loucura, estamos tentando pagar por nosso almoço, mas está tudo desligado", diz Emily Lansdown, uma turista na cidade.

Fotos circulando na internet mostram grandes filas em caixas automáticos. Uma imagem mostra um chef de cozinha usando a lanterna de seu telefone para conseguir trabalhar.

Reuters Estações de metrô fecharam em cidades de Portugal e da Espanha

Os apagões começaram pouco depois do meio dia no horário da Espanha (8h no horário de Brasília), atingindo diversas cidades nos dois países. A operadora nacional de trens, Renfe, disse que toda a eletricidade foi cortada às 12h30, e todos os trens pararam.

A operadora espanhola Red Eléctrica disse que está trabalhando para restabelecer a energia no país.

Até o momento, nenhum motivo foi dado para os apagões.

O prefeito de Madri, José Luis Martínez-Almeida, publicou um vídeo nas redes sociais pedindo que as pessoas se desloquem o mínimo possível.

"Eu peço a todos os residentes de Madri que mantenham seus movimentos ao mínimo absoluto e, se possível, que fiquem onde estão. Queremos manter todas as estradas livres", disse o prefeito.

Ele também pediu que as pessoas só entrem em contato com serviços de emergência em casos de extrema necessidade. Quem não conseguir contato e ainda assim precisar de ajuda deve se dirigir a delegacias, estações de bombeiro ou hospitais.

Alguns túneis de auto-estradas tiveram de ser fechados, por falta de luz nos semáforos.