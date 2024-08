As incríveis fotos de animais selvagens selecionadas em prêmio internacional

Um peixe-boi e seu filhote flutuam debaixo d'água no parque de Hunter Springs, no estado americano da Flórida.

Devido a uma proliferação de algas na área, os leitos de ervas marinhas que fornecem alimento para eles diminuíram. No entanto, a comunidade local restaurou o habitat, resultando em um número recorde de peixes-boi observados.

A foto foi tirada pelo geólogo Jason Gulley e está entre as que receberam menções honrosas no concurso Wildlife Photographer of the Year (Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano, em tradução livre).

As fotografias vencedoras serão anunciadas em 8 de outubro, seguidas por uma exposição no Museu de História Natural de Londres, com 100 imagens.

Confira outras fotos abaixo.

Uma história de sucesso

Em uma entrevista à BBC, Jason revelou que, geralmente, não participa de competições fotográficas.

Os peixes-boi são grandes mamíferos aquáticos. Todas as três espécies de peixes-boi estão classificadas como vulneráveis à extinção e enfrentam ameaças como colisões com embarcações, caça e destruição de seus habitats.

Esses animais podem atingir até 3 metros de comprimento e pesar mais de 400 quilos. Eles são encontrados em várias regiões do continente americano e no oeste da África. No Brasil, habitam os rios e lagos da bacia do rio Amazonas.

"A primeira vez que entrei na água com peixes-boi, percebi o quão brincalhões eles são entre si. Eram muito curiosos e investigativos. Um em particular parecia muito interessado em mim, se aproximava andando sobre as nadadeiras, mas logo voltava correndo para o grupo. Minutos depois, se aproximava um pouco mais, repetindo o comportamento, o que me lembrou de cães em um parque", disse Jason.

Ele acrescentou: "Eu nunca havia visto fotos que capturassem esse comportamento. Minha intenção era apenas tirar algumas fotos para um projeto sobre impactos ambientais e conservação, mas acabei me envolvendo profundamente."

Deixando o Ninho, por Sasha Jumanca (Alemanha/Romênia)

Sasha Jumanca

Sasha estava observando esses filhotes de coruja-das-torres por vários dias em um parque perto de sua casa.

Não foi a primeira vez que ele já tinha avistado esses pássaros na vizinhança, mas ficou surpreso ao descobri-los tão perto do coração da cidade.

Menção Honrosa / 10 anos ou menos

Local: Maximiliansanlagen, Munique, Alemanha

Torção e Salto por José Manuel Grandío, Espanha

Jose Manuel Grandío

José viu esta doninha saltar no ar como uma "expressão de exuberância" enquanto o pequeno mamífero se jogava na neve fresca.

Menção Honrosa / Comportamento: Mamíferos

Local: Athose, Borgonha-Franco-Condado, França

Mordida Mortal por Ian Ford, Reino Unido

Ian Ford

A rádio alertou Ian que uma onça-pintada fora avistada rondando um afluente do rio São Lourenço. Ajoelhado no barco, ele estava na posição perfeita quando o felino deu a mordida esmagadora no crânio do desprevenido jacaré-do-pantanal.

Menção Honrosa / Comportamento: Mamíferos

Local: Pantanal, Mato Grosso, Brasil

Caçador à Luz da Lua por Xingchao Zhu, China

Xingchao Zhu

Durante o Ano Novo Chinês, Xingchao rastreou um grupo de gatos-de-pallas no planalto congelado do interior da Mongólia. Antes do amanhecer, Xingchao fez contato visual com este gato, exatamente quando o felino capturou um pássaro.

Menção Honrosa / Comportamento: Mamíferos

Local: Hulun Buir, Mongólia Interior, China

Aranha Ziggy por Lam Soon Tak, Malásia

Lam Soon Tak

Enquanto explorava o planalto da Malásia, Lam Soon Tak encontrou esta aranha, Heteropoda davidbowie, nomeada em 2008 pelo aracnólogo e fã do cantor e compositor David Bowie, Peter Jäger. Empoleirada em galhos quebrados ao lado de um rio, seu corpo laranja se destacava contra o musgo verdejante.

Menção Honrosa / Comportamento: Invertebrados

Local: Planalto de Cameron, Pahang, Malásia

Acompanhando a Geleira por Tamara Stubbs, Reino Unido

Tamara Stubbs

Um dos momentos mais memoráveis da expedição de nove semanas de Tamara no Mar de Weddell, na Antártica, ocorreu quando duas focas surgiram à superfície para respirar profundamente, após terem dormido ao lado do navio.

Menção Honrosa / Animais em seu Ambiente

Local: Mar de Weddell, Antártica

Força em Números por Theo Bosboom, Países Baixos

Theo Bosboom

Os mexilhões se fixam a rochas ou a outros mexilhões no fundo do oceano utilizando suas barbas semelhantes a cabelo, conhecidas como fios bissais. Theo tem um gosto especial por fotografar espécies que geralmente não são vistas como atraentes ou significativas, visando destacar sua importância muitas vezes negligenciada.

Menção Honrosa / Animais em seu Ambiente

Local: Praia da Ursa, Sintra, Portugal

A Calota de Gelo Desaparecendo por Thomas Vijayan, Canadá

Thomas Vijayan

Thomas utilizou seu drone para criar esta imagem impressionante, que é um panorama composto por 26 quadros individuais, oferecendo uma vista deslumbrante da água derretida escorrendo pela borda da geleira Bråsvellbreen.

Menção Honrosa / Oceanos: A Grande Cena

Local: Svalbard, Noruega

Fisgado por Tommy Trenchard, África do Sul

Tommy Trenchard

A bordo do navio Greenpeace Arctic Sunrise, Tommy capturou a imagem de um tubarão-cinzento com seu corpo arqueado em um último esforço de resistência. Ele estava em uma expedição de pesquisa dedicada a documentar a captura acidental de tubarões por embarcações pesqueiras de atum e espadarte.

Menção Honrosa / Oceanos: A Grande Cena

Local: Águas internacionais, Oceano Atlântico Sul

Sob o Holofote por Shreyovi Mehta, Índia

Shreyovi Mehta

Shreyovi avistou dois pavões indianos enquanto caminhava pela floresta com seus pais.

Vice-campeão / 10 anos ou menos

Local: Parque Nacional Keoladeo, Rajastão, Índia

Todas as fotos estão sujeitas a direitos autorais.

Você pode ver fotografias com menções honrosas de todas as categorias no site do Museu de História Natural de Londres.