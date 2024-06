Festa de São João – BH traz a melhor programação junina na Praça JK (Trio Virgulino será uma das atrações que animará a festa (Foto: Divulgação))

Iniciada a temporada de festas juninas em Belo Horizonte! No sábado, dia 22 de junho, das 14h às 22h, a Praça JK, no bairro Sion, será palco do melhor arraiá da cidade, a Festa de São João – BH. Será um dia repleto de diversão, música boa, comidas típicas e tradições juninas que prometem entregar tudo!

O evento contará com shows incríveis. O Trio Virgulino, conhecido como um dos grandes precursores do forró pé de serra e com mais de 40 anos de histórias dedicadas à música, animará a festa com seus grandes sucessos do cenário nacional. Ao longo de toda sua trajetória, o trio mais querido do Brasil marcou época no segmento do forró, tocando ao lado de artistas renomados como Dominguinhos, Elba Ramalho, entre outros. A dupla Rick & Nogueira também subirá ao palco, trazendo os maiores clássicos do sertanejo. Por fim, o evento contará com uma apresentação de Ronanzera, com os melhores e mais animados hits do sertanejo universitário. É música boa garantida do início ao fim!

Diversão para as crianças

A festa também terá touro mecânico, espaço kids para a diversão da criançada, além de jogos e brincadeiras típicas. E claro, a gastronomia junina não poderia faltar: caldos, espetinhos, cachorro-quente, pipoca, churros, milho cozido e muitas outras opções estarão à disposição nas barraquinhas, para todos os gostos.

Os ingressos já estão disponíveis através do Sympla, então não perca tempo e garanta o seu! Aproveite a promoção especial que está rolando no site: ao comprar um copo exclusivo do evento, você ganha o ingresso. Para os aniversariantes de junho, uma surpresa está sendo preparada com carinho. Entre em contato com a produção pelo WhatsApp 31 98348-0074 para mais informações e para garantir seu lugar e de seus convidados.

O arraiá é para toda a família, e será um evento inesquecível. A Festa de São João – BH é o lugar certo para celebrar a tradição junina com muita alegria, música e descontração.

