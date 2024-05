Ancestral – Festival Cultural do Queijo e do Vinho acontece neste sábado (04) no Santuário do Caraça

Ancestral – Festival Cultural do Queijo e do Vinho acontece neste sábado (04) no Santuário do Caraça

Para quem gosta de vivenciar experiências gastronômicas, o Santuário do Caraça é o destino certo no dia 04 de maio. É que o local vai sediar a primeira edição do “Ancestral – Festival Cultural do Queijo e do Vinho”, com produtores de diversas regiões do Estado, oferecendo uma ampla variedade de produtos para degustação. Será uma oportunidade para os hóspedes e visitantes fazerem uma viagem à origem dos vinhos finos e do queijo artesanal no Brasil.

Prestes a completar 250 anos de história, o Santuário do Caraça é um local que remete à história e tradição e o Ancestral tem como objetivo fazer um resgate, conforme aponta o Gerente Geral Pablo Azevedo. “Estamos realizando muito mais do que um festival; é um movimento cultural que busca valorizar e resgatar a essência dos queijos artesanais e dos vinhos finos produzidos em Minas Gerais. É uma oportunidade única para os visitantes se conectarem com a história e a tradição desses produtos que fazem parte da identidade cultural do estado”, diz.

Produtores de queijos da região Entre Serras da Piedade ao Caraça marcarão presença com as suas delícias. “Teremos iguarias premiadas e o visitante terá a oportunidade de degustar e, acima de tudo, conhecer as origens do que ele está comendo. Além de proporcionar experiências sensoriais, a nossa missão é difundir conhecimentos”, afirma Pablo Azevedo.

Com o intuito de difundir conhecimentos e agregar ainda mais valor à programação, o festival contará com palestras ministradas por especialistas renomados. Será uma oportunidade para que os presentes conheçam a fundo as origens dos aromas e sabores que encantam gerações.

Daniel Arantes, pesquisador da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), graduado em Zootecnia, com mestrado em Ciência e Tecnologia de Leites e Derivados e doutorado em Ciência de Alimentos, abordará os temas “Arte, tradição e ciência dos Queijos Artesanais Mineiros” e “A ciência por trás dos sabores dos Queijos Artesanais Mineiros”.

Por sua vez, Angélica Bender, Tecnóloga em Viticultura e Enologia pela Universidade Federal de Pelotas e Mestre em Agronomia com ênfase em fitotecnia pela mesma universidade em parceria com a Epagri (Empresa de Pesquisa e Extensão Rural de Santa Catarina), trará seu conhecimento sobre a produção de uvas e seus derivados. Atualmente pesquisadora da Epamig Caldas, Angélica é responsável pelo laboratório de microvinificação e condução dos experimentos de processamento de uvas. Suas palestras, “História do vinho Mineiro: Origem e Evolução” e “Entendendo os rótulos dos vinhos nacionais”, proporcionarão uma imersão na cultura e na ciência por trás da produção desses alimentos tão emblemáticos. As atividades terão início às 10h.

Santuário do Caraça (Foto: PBCM)

Na ocasião, a EPAMIG também lançará o Informe Agropecuário, que nesta edição tem como tema os queijos artesanais mineiros, contribuindo para a disseminação do conhecimento sobre esse importante patrimônio gastronômico. Para Pablo Azevedo, uma oportunidade de reforçar ainda mais a importância do resgate histórico e cultural. “Ter a EPAMIG como aliada neste propósito é uma alegria. Quando convidamos os representantes para o nosso evento, recebemos a resposta positiva imediatamente e inclusive estão vindo com os palestrantes, que agrega ainda mais ao Ancestral”, conclui.

Conheça os produtores de queijos confirmados, todos da região do Entre Serras Piedade do Caraça:

– Queijamar

– Ouro Do Entre Serras

– Trilhos Do Ferro

– Ventura

– Queijos Emboabas

Conheça as vinícolas confirmadas:

– Casa Geraldo (Andradas/MG)

– Cave Das Vertentes (Santo Antônio do Amparo/MG)

– Alma Mineira (Senador José Bento/MG)

– Luiz Porto (Tiradentes/MG)

– Viten (Brasília/DF)

– Claraval (Braslândia/DF)

– Prata Do Serrado (Samambaia/DF)

