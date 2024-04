Sustentabilidade, consumo consciente e propósito são os destaques do The Brando

Sustentabilidade, consumo consciente e propósito são os destaques do The Brando (Foto: Divulgação)

Ao trabalhar em conjunto com seu parceiro de administração sem fins lucrativos, o Tetiaroa Society, o The Brando liderou o desenvolvimento de inúmeras tecnologias e iniciativas que causaram um importante impacto no mundo e que vai além das margens deste resort remoto e idílico. São incontáveis os programas de pesquisa e conservação do The Brando e listamos todas elas:

Ar-condicionado em alto mar

É o primeiro sistema SWAC (Sea Water Air Conditioning) na Polinésia Francesa retirando água quase 3.000 pés abaixo do nível do mar para resfriar todos os edifícios do resort. Já o consumo de energia necessária para o ar condicionado, reduziu em quase 90% e a energia total em aproximadamente 60%.

Energia solar

Foto: Divulgação

O hotel possui mais de 4000 painéis solares ao longo da pista de pouso, fornecendo 60% do consumo de eletricidade. Os aquecedores solares, fornecem quase todas as necessidades de água quente do hotel.

Gestão de água no The Brando

Foto: Divulgação

55% da água do resort é proveniente da recuperação da água da chuva, inclusive para piscinas e lavanderia. É extraída da lente de água doce do atol e da planta de osmose para purificação de água ecológica. A água do mar é dessalinizada e utilizada nos banheiros. E não para por aí, os jardins são irrigados com sistema de reciclagem de efluentes. E o hotel, oferece água com gás e sem gás engarrafada no local, com sistema Natural Water, para os hóspedes.

Redução de resíduos

Já são 29 linhas de triagem de resíduos diferentes, das quais 15 linhas vão para reciclagem. Além disso, é utilizado garrafas de vidro trituradas no local e usadas para fazer caminhos de areia. Sem contar, que já são dois biodigestores que processam e transformam até 300 kg de resíduos alimentares diários em composto rico em nutrientes.

LEIA TAMBÉM: Chile: luxo, vinho e aventura no Vale do Maipo

Projeto de Restauração do Atol Tetiaroa

Um programa de vários anos que envolve especialistas mundiais em restauração de ponta, biossegurança e pesquisa científica.

Produção de alimentos

Foto: Divulgação

O The Brando utiliza técnicas agrícolas ancestrais da Polinésia que permitem a colheita de frutas e vegetais de alta qualidade, apesar de um solo de coral. Grande variedade de produtos tropicais são cultivados no local para os restaurantes. E além dessa técnica, já são 70 colmeias espalhadas por três motus com uma produção de 2 toneladas de mel por ano, em média.

Sobre a Biossegurança no The Brando

Os protocolos de biossegurança incluem o controle de todos os tipos de plantas recebidas para preservar espécies endêmicas e nativas do atol.

Iniciativa Blue Climate Initiative (BCI)

O lançamento de uma campanha global chamada Blue Climate Initiative (BCI), foi inspirado em uma conversa entre o fundador do resort, Richard Bailey e Barack Obama. O objetivo é reunir as maiores mentes do mundo para acelerar as soluções oceânicas para as mudanças climáticas, combinando pesquisa científica com inovação. O BCI recebeu o apoio de alguns dos maiores especialistas e defensores da sustentabilidade do mundo, incluindo Sylvia Earle e Costas Christ, Marc Benioff, Laura Turner Seydel, S.A.S. e Príncipe Albert II de Mônaco. Um fato importante, é que já reuniu mais de 200 cientistas e defensores dos oceanos para seu evento inaugural em maio de 2022.

Monitoramento de tartarugas marinhas verdes

Foto: Divulgação

LEIA TAMBÉM: O que você precisa saber antes de conhecer o Egito

O trabalho de campo monitora a desova de tartarugas a cada ano e registra dados vitais sobre o comportamento e os locais de nidificação. As tartarugas que nidificam no Motu Onetahi também se tornam parte do programa de educação para os hóspedes.

Shark Ecology and Behavior

A Universidade de Washington utiliza receptores acústicos debaixo d’água para rastrear o comportamento dos tubarões locais e entender os hábitos desses predadores-chave.

Sensibilização e impacto social no The Brando

A semana de integração sempre inclui o Green tour guiado e o compromisso de seguir a política de proteção ambiental, dentro e fora do serviço. Os hóspedes também recebem o Green tour como parte do programa de turismo com tudo incluído. A abordagem do The Brando envolve a participação em eventos incluindo funcionários do hotel e também seus clientes: Dia Mundial da Limpeza, Dia Mundial sem Sacolas Plásticas, Dia da Terra e Hora do Planeta. Os colaboradores do hotel são sensibilizados para o desenvolvimento sustentável através de “Green Teams” que incluem formação, consultas, debates, etc.

Foto: Divulgação

Também há a redução do desperdício de alimentos ou economia de água incentivada com visuais importantes. O hotel disponibiliza bicicletas e veículos elétricos aos hóspedes para se deslocarem pelo resort.

Cultura no The Brando

Foto: Divulgação

LEIA TAMBÉM: 3 experiências em Pernambuco para quem quer descansar com luxo

A equipe de artistas culturais apresenta, aos hóspedes, a língua taitiana e uma seleção de atividades polinésias, incluindo tecelagem tradicional, aulas de música, dança e de instrumentos locais. A cultura polinésia é honrada através da arquitetura do Resort e shows semanais da Polinésia montados pela equipe. Esportes tradicionais da Polinésia também são exibidos durante as épocas festivas (como a Heiva, no final de ano).

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo