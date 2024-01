De macarrão á cerveja: tudo feito de uva em Jundiaí

A Festa da Uva de Jundiaí apresenta produtos com uma paleta em que o roxo é a cor dominante por uma razão: todos são produzidos a base de uva – Niágara Rosada. Desde um belo prato de macarrão a uma taça de cerveja, com aroma único e paladar que não engana. São receitas exclusivas que podem ser encontradas na Festa da Uva de Jundíaí e festejam o patrimônio da cidade.

A cerveja é do estilo Berliner Weisse, no qual a cervejaria é especialista e já conquistou a medalha de ouro no maior concurso de cervejas da América Latina. Um estilo tipicamente leve, agora com um toque especial de uva! A massa do tipo fettuccine é feita de vinho na manteiga e sálvia. O prato enche os olhos pela cor e pelo aroma. Macarrão ao vinho tinto é uma boa pedida para a festa da uva que tem dezenas de outros itens da gastronomia que respira uva.

Macarrão de Uva na Festa da Uva de Jundiaí (Foto: Divulgação)

Se surpreenda com um gelato para a sobremesa com sabores: uva Niagara Rosada de Jundiahy da Vinícola Saccomani (vegano); espumante de Niagara com pêssego da Adega Oliveira (vegano); vinho com frutas vermelhas da Adega Fontebasso; uva Vitória da Fazenda Siamarina no poste (vegano); abacaxi ao vinho da Vinícola Maziero, panna cotta com balsâmico da vinícola Martins.

É uma viagem gastronômica que mantem no cardápio delicias já aprovadas pelo público em outros anos. O pão de uva, geleia, bolos, brigadeiro de uva e de vinho, bombom de uva, pão de mel com ganache de vinho, crepe de uva, cerveja de uva e até coxinha de uva. Se o visitante explorar as barraquinhas pode encontrar ainda outros produtos.

A Festa da Uva de Jundiaí atraiu, em 2023, quase 250 mil pessoas. A expetativa é que 300 mil pessoas visitem o espaço e curtam a festa que ainda tem a pisa da uva. A cerimônia está na programação em várias edições por dia. É uma das maiores festas do interior de São Paulo.

Uva Niagara Rosada

A uva surgiu por conta de um fenômeno nos parreirais de Jundiaí, em 1933. O registro foi feito no bairro do Traviú. No ano seguinte, o fato motivou a realização da primeira Festa da Uva, que recebeu mais de 100 mil visitantes. Em virtude do sucesso da mesma, foi construído um espaço especialmente para recebê-la: o Parque Comendador Antônio Carbonari, o nosso Parque da Uva, inaugurado em 1953.

Festa da Uva de Jundiaí

A Festa da Uva de Jundiaí (SP) completa 90 anos em 2024 com quatro finais de semana de atividades para toda família, todos dedicados a comemoração.

A primeira Festa da Uva de Jundiaí foi realizada em 1934 no Centro, utilizando-se das ruas no entorno do antigo Mercado Municipal e do grupo escolar Conde do Parnaíba. Devido ao sucesso de público, que superou a casa dos 100 mil visitantes logo na primeira edição, pensou-se em construir um espaço especial para recebê-la.

Em 1953 foi inaugurado o Parque Municipal Antônio Carbonari (Parque da Uva), localizado no bairro do Anhangabaú, logo em uma das entradas principais do Município. Desde 2013, além de Festa da Uva, este tradicional evento do calendário municipal passou a ser comemorado junto com a Expo Vinhos.

Jundiaí ficou um período sem comemorar a Festa da Uva, entre os anos de 1938 e 1947, por conta da 2ª Guerra Mundial e em 2021 e 2022, devido às restrições da pandemia do COVID-19. Em 2023 retomou as atividades, desta vez, com 4 finais de semana repletos de atrações para toda a família.

