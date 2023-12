Brunch Boutique: Hotel Design em Curitiba serve brunch com o melhor da culinária local

Uma combinação de café da manhã e almoço. O brunch em um hotel tem se tornado um diferencial naqueles que apostam no cliente que deseja levantar mais tarde, e uma excelente opção para viajantes e locais que procuram uma refeição diferenciada no início da tarde.

O brunch mais sofisticado de Curitiba acontece no restaurante Nômade, que fica no hotel boutique e design Noma, no tradicional bairro do Batel. De croquetes de cupim aos clássicos asiáticos como os crudos de peixe, o Menu à la carte tem couvert, tartar de cordeiro, roast beef da casa, saladas com frutos do mar como p bolw de atum, sanduíches matinais como o brioche na chapa com cogumelos, a toast de mozzarela de búfala e pesto; 3 tipos de pratos principais como o nhoque com ragu de porco e queijo cuesta azul, entranh com pupunha, e camarões grelhados com ravióli de mozzarela de búfala e espuma de abóbora; além das sobremesas.

Chef Luan Honorato e as receitas leves para começar o dia no Brunch do premiadíssimo Nômade. (Foto: @paespelomundo)

A novidade está no “à la carte”, vez que o cliente pode pedir o que desejar sem que venha uma sequência de pratos indesejados. “Ficou mais de acordo com o que o cliente queria. As vezes a pessoa quer comer apenas uma salada para iniciar o dia” afirma o Luan Honorato, chef responsável pelo restaurante.

Em nosso brunch de hoje destaque especial para o tartar de cordeiro com especiarias, hortelã, picles e pão pita para acompanhar. A salada de grelhados, de crocância impecável! E o croquete de cupim, de suculência espetacular.

Croquete de cupim. (Foto: @paespelomundo)

Nessa combinação entre café da manhã e almoço, o brunch do Nômade volta-se mais a um bom e leve almoço para iniciar o dia, acompanhado dos melhores vinhos, com receitas e técnicas sofisticadas assim como o serviço do restaurante e do hotel, referência em hospitalidade e conforto na cidade.

