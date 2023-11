A eleição do economista ultraliberal Javier Milei para a presidência da Argentina no último domingo (19/11) gerou ondas de incertezas nos mercados financeiros, deixando investidores e observadores atentos aos possíveis impactos no câmbio. Os turistas brasileiros que desejam conhecer o país vizinho também se perguntam se vai valer a pena a viagem desejada. Para quem está se planejando, a notícia, pelo menos no curto prazo, é boa: a expectativa é de que o peso argentino sofra mais desvalorizações, mantendo a conversão favorável para os turistas estrangeiros, incluindo os brasileiros.



O fenômeno da desvalorização do peso argentino consolidou não apenas a presença marcante de turistas brasileiros, mas também a popularização nas redes sociais de hospedagem em excelentes hotéis, jantares em restaurantes renomados, degustação de vinhos e passeios, a custos bem abaixo quando comparados aos do Brasil.



Influencers de turismo chamam a atenção com os vídeos em churrascarias argentinas, as famosas parrillas, que oferecem refeições completas de alta qualidade com entrada, prato principal, sobremesa e vinho custando cerca de 100 reais por pessoa, um preço consideravelmente mais baixo do que em cidades brasileiras equivalentes, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Alguns destaques em Buenos Aires são os restaurantes Santos Manjares, Parrilla Peña e Don Julio, La Cabrera, Cabaña Las Lilas, entre diversos outros.

Leia também: Com temporais, Rio Grande do Sul registra 5 mortes e 28 mil pessoas com moradas comprometidas



Além das churrascarias, outra experiência que viralizou nas redes dos turistas brasileiros foram os shows de tango na capital portenha, com jantares completos e bebidas como vinho, espumante e cerveja liberadas para assistir a dança. O preço, que gira em torno de 200 reais pela experiência luxuosa, também chama a atenção. O point com diversas opções de casas de show é o bairro Puerto Madero.



Além de carne e dança, a Argentina se tornou um paraíso para os amantes de vinho, oferecendo rótulos renomados a preços substancialmente mais baixos do que no Brasil. Fugindo de Buenos Aires, a cidade de Mendoza, localizada na parte oeste do país, atraiu os brasileiros não só pelos passeios por lindas vinícolas, mas por se darem bem ao voltarem para casa com suas bagagens repletas de novas garrafas.



Outro preço que brilha os olhos dos turistas que passeiam pelo país vizinho é o das empanadas, quitute tradicional argentino. Oferecido em diversos bares e restaurantes em sabores tradicionais como jamón y queso (presunto e queijo), humita (molho branco com milho) e carne, por cerca de 2 reais cada.



Atente-se: nem tudo vale a pena financeiramente na Argentina. Hospedagens, comida e bebida chamam atenção, mas se você busca uma viagem para fazer compras e renovar o guarda roupas, o país não é o destino ideal. Roupas e outros itens como aparelhos eletrônicos são itens ainda mais caros no país, mesmo em tempos de peso super desvalorizado.