Áreas atingidas pelas chuvas em Roca Sales e Muçum, no Vale do Taquari.

O governo do Rio Grande do Sul confirmou nesta terça-feira (21) a quinta morte em decorrência das chuvas que atingem o estado desde a última quarta (15). A informação foi divulgada pelo governador Eduardo Leite (PSDB), em suas redes sociais.

A vítima é uma mulher de 67 anos. Segundo a Defesa Civil, ela foi encontrada morta por familiares em uma casa alagada na cidade de Eldorado do Sul.

Outros quatro óbitos foram confirmados pelo governo. No domingo (19), em Giruá (a 470 km de Porto Alegre), uma mulher foi atingida por uma micro explosão. Em Vila Flores (a 185 km de Porto Alegre), um homem foi arrastado junto do carro pela correnteza. No sábado (18), foram duas fatalidades em Gramado (a 104 km de Porto Alegre). Elisabeta Maria Benisch Ponath, de 51 anos , e Lidowina Lehnen, 86, morreram soterradas após o desabamento da casa onde viviam.

Chuvas fortes no Ri Grande do Sul. Áreas atingidas pelas chuvas em Santa Tereza Mauricio Tonetto/Secom

Os desabrigados da região do Vale do Taquari, um dos locais mais afetados, são atendidos em 35 abrigos de dez municípios (Arroio do Meio, Colinas, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, Lajeado, Muçum, Roca Sales, Santa Tereza e Taquari). Segundo o balanço divulgado pelo governo na madrugada desta terça, o estado tem 28.327 pessoas fora de suas casas; são 3.351 desabrigados (dependem de abrigos públicos) e 24.976 desalojados (podem ir para a casa de conhecidos).





SANTA CATARINA

Em Santa Catarina, de acordo com a Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, havia, no início da tarde desta terça, 4.524 pessoas desabrigadas por causa das chuvas. São 85 abrigos públicos funcionando em 38 cidades.

A cidade com o maior número de abrigos é Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí. São 21 abrigos que acolhem mais de 1.500 pessoas.

A pasta afirma que ainda não há um levantamento sobre o número de desalojados no estado, uma vez que as informações ainda estavam sendo enviadas pelos municípios.

Embora a chuva tenha perdido força entre segunda (20) e terça (21) no estado, a secretaria tem pedido cautela às famílias que querem voltar para suas casas.

De acordo com a Defesa Civil, um novo núcleo de chuva se aproxima da região e pode trazer até 150 milímetros de precipitação para o Alto Vale do Itajaí entre a quarta (22) e a quinta-feira (23).