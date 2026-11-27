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Dois bois castrados na Austrália chamam a atenção pelo porte monumental. Frank e Tiny Tim medem 192 centímetros de altura na cernelha, superam a altura do ator Chris Hemsworth e pesam o equivalente a um carro pequeno. Salvos do abate, ambos vivem hoje como animais de estimação.

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Frank vive no sul da Tasmânia com Krystal Camilleri, cofundadora da agência de adoção bovina Companion Cows. A tutora cuida do animal da raça Holandesa há seis anos, após resgatá-lo de uma fazenda de laticínios onde seria abatido jovem. A dimensão do bovino fez a veterinária declará-lo o maior bicho já visto por ela.

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Ao veículo "Guardian Australia", Camilleri afirmou que Frank é dócil: "ele adora carinho, dorme no meu colo e ronca como um cachorro". A medição feita com uma régua de cavalos confirmou 192 centímetros de altura até o ombro.

Tiny Tim pesa 1.400 quilos

A cerca de 2.900 quilômetros dali, na comunidade rural de Waroona, vive Tiny Tim. O boi de oito anos ficou grande demais para a linha de abate, permitindo ao fazendeiro Eric Walmsley adotá-lo. Pesado em uma balança com um reboque de cavalos, ele registrou cerca de 1.400 quilos.

Tiny Tim tem o dobro do tamanho dos outros animais do rebanho e divide o pasto perto da estrada com um boi da raça longhorn. Segundo Walmsley, motoristas param constantemente para observar a dupla curiosa e mansa, que se alimenta direto na mão das pessoas.

Recordes e particularidades da raça

Frank e Tiny Tim rivalizam pelo título de maiores bovinos da Austrália após a morte de Knickers. O antigo recordista, pertencente a Geoff Pearson, media 194 centímetros, viralizou em fotos mundiais e morreu anos atrás no oeste australiano. No cenário internacional, o recorde de boi vivo mais alto pertence ao canadense Beef, que mede pouco menos de 196 centímetros.

Vacas e bois da raça Holandesa recebem seleção genética para produzir leite e apresentar grande porte, mas costumam parar de crescer por volta de 165 centímetros. Camilleri aponta que os dois animais australianos representam anomalias que atingiram o potencial total de crescimento.

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A estrutura maciça sobrecarrega articulações e reduz a expectativa de Frank para cerca de dez anos, período inferior aos vinte anos possíveis para a espécie. A criadora espera utilizar a história para alertar sobre o destino dos bezerros machos no setor leiteiro.