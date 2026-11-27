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A África do Sul realizou uma viagem de teste com um trem de carga de proporções históricas. O comboio ferroviário alcançou a marca de 7.602 metros de comprimento e contou com 696 vagões. Com essa quantidade total, a média calculada para cada unidade individual foi de quase 11 metros de extensão.

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O trajeto durou dois dias e cobriu uma distância de quase 860 quilômetros. O percurso ligou o ponto inicial em Saldanha Bay até a província do Cabo Norte. Caso a composição operasse por 48 horas contínuas sem interrupções, a velocidade média atingida corresponderia a aproximadamente 17,9 km/h.

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Recorde mundial e comparação com a Austrália

A empresa estatal Transnet informou que a operação estabeleceu um novo recorde mundial. A marca superou os dados da Austrália, país que detinha o recorde anterior com uma composição de 7,353 quilômetros de extensão e 682 vagões. O teste sul-africano foi cerca de 250 metros mais longo e apresentou 14 vagões adicionais. O resultado ainda carece de confirmação independente.

Segundo os registros publicados pelo portal "diariouno.com.ar", a viagem ocorreu em meados de outubro de 2026. A iniciativa funcionou como um teste técnico para examinar detalhadamente o comportamento de composições desse tamanho e aperfeiçoar o transporte pesado futuro na malha ferroviária.

Tecnologia aplicada e transporte de minério

A malha atende a demanda da área de mineração localizada na província do Cabo Norte, de onde muito minério de ferro precisa seguir até a costa para ser exportado para outros países. Durante a realização do teste, no início da viagem, os vagões estavam aparentemente vazios.

Para movimentar a extensão completa da estrutura, foram utilizadas várias locomotivas elétricas e diesel-elétricas dos modelos Class 15E e Class 43D, posicionadas de forma distribuída ao longo de todo o comboio.

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Todas as locomotivas operaram de maneira síncrona através de um sistema de controle tecnológico: a Potência Distribuída por Rádio (RDP). Essa tecnologia de rádio gerencia a condução ao distribuir tanto a força de tração quanto o esforço de frenagem para diferentes pontos da composição ferroviária.