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Kürsat Yildirim, conhecido como Chico, conquistou mais um prêmio na loteria ao faturar 231.910,30 euros no Eurojackpot em uma terça-feira, 24 de novembro. O apostador da Alemanha comemorou o resultado durante uma chamada de vídeo com um amigo logo após conferir os números.

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A quantia total não pertence apenas a ele. O jogador entrou em um bolão por meio do aplicativo "Lotto Scanner", em um grupo com cerca de 10.000 pessoas. Desse total, apenas 350 membros registraram apostas na ocasião premiada. Conforme Chico declarou ao jornal "DER WESTEN", sua fatia individual ficou em quase 1.700 euros.

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A ferramenta digital reúne palpites individuais para elevar a probabilidade conjunta de acerto. A divisão dos valores acontece de forma proporcional à quantidade de cotas adquiridas: uma fatia de 10%, por exemplo, garante 100.000 euros em caso de premiação de um milhão de euros.

Histórico de apostas e prêmios anteriores

O histórico de vitórias do apostador teve início no dia 24 de setembro de 2022. Naquela época, aos 41 anos, o ex-operador de guindaste acertou as dezenas 6, 10, 12, 13, 15, 41 e o número adicional 5 no sorteio da Lotto 6 aus 49, faturando 9.927.511,60 euros.

Apenas seis semanas após a bolada milionária, em novembro de 2022, ele recebeu outros 1.700 euros em uma aposta de sistema. Cerca de seis meses depois, acertou cinco números e obteve 2.684,90 euros em um bilhete ofertado por um amigo de longa data, repassando o valor integralmente ao colega.

Investimentos e carreira empresarial

Nascido na Turquia em 9 de novembro de 1980, Chico chegou à Alemanha aos 12 anos e cresceu no bairro Dortmunder Nordstadt. Com os quase 10 milhões de euros recebidos em 2022, comprou carros de luxo, roupas de grife e relógios caros.

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Ele também investiu o capital em empresas próprias, como uma agência de recrutamento de pessoal, além de uma plantação de amêndoas localizada na Turquia. Relatos da imprensa em julho de 2026 registraram que Chico possui sete imóveis, responsáveis por gerar renda anual de seis dígitos em aluguéis. Em 2025, ele integrou o elenco do reality show "Promis unter Palmen".