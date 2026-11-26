Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A presença das letras WC nas portas de banheiros é frequente em locais públicos e estabelecimentos comerciais, como restaurantes, parques e shoppings. Essa inscrição funciona como uma abreviação direta da expressão inglesa "water closet", aplicada historicamente para designar esse tipo de instalação sanitária.

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No idioma inglês, o termo "closet" identifica um cômodo pequeno e fechado. A origem dessa palavra remonta ao século XIV, quando passou a descrever tanto pequenos compartimentos voltados a guardar pertences quanto quartos privativos reservados para uma pessoa permanecer sozinha.

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A junção que forma a expressão "water closet" refere-se especificamente a um cômodo ou compartimento fechado dotado de vaso sanitário, cuja limpeza ocorre por meio de água através de descarga. Os primeiros registros históricos conhecidos dessa denominação surgiram entre 1745 e 1755. O formato reduzido WC reúne as letras iniciais de cada uma dessas palavras.

O surgimento das patentes na Inglaterra

A Inglaterra concedeu a primeira patente oficial para um vaso sanitário com descarga em 1775. O documento contemplou o relojoeiro escocês Alexander Cumming, responsável por introduzir uma inovação determinante na tubulação do equipamento.

O ponto central do projeto criado por Alexander Cumming consistia em uma curva no formato da letra S inserida no cano. Essa estrutura curva operava exatamente como um sifão, agindo para impedir que odores desagradáveis retornassem ao ambiente.

Após esse registro inicial, novos aprimoramentos técnicos surgiram em ritmo acelerado na região: o encanador Lemuel Prosser patenteou seu próprio projeto de vaso sanitário com descarga em 1777, enquanto Joseph Bramah obteve uma patente semelhante em 1778.

A lenta aceitação e os vasos ornamentados

Apesar dessas invenções, os modelos sanitários com descarga demoraram um longo período para alcançar popularidade. Naquela época, as residências não possuíam encanamento interno, não tinham acesso à água corrente e inexistiam sistemas de esgoto voltados ao descarte de dejetos.

Por conta dessas limitações estruturais, os vasos sanitários de agachamento continuaram sendo uma solução comum por mais de um século. O costume persistiu inclusive após a Inglaterra vitoriana ter construído esgotos subterrâneos durante a segunda metade do século XIX.

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Nessa mesma era vitoriana, os cidadãos britânicos demonstravam interesse em embelezar esse objeto funcional, resultando na criação de vasos sanitários altamente ornamentados ao longo do período.