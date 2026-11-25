Passageiro esquece dentadura no carro e motorista vai até a casa dele devolver; veja vídeo
Ao checar imagens da câmera de bordo, o condutor identificou o passageiro e foi pessoalmente até a casa dele devolver a prótese esquecida
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O motorista de aplicativo e criador de conteúdo André Pereira vivenciou uma situação atípica durante o expediente e relatou o episódio nas redes sociais. Após finalizar uma corrida noturna, o condutor encontrou uma dentadura esquecida no chão do próprio carro.
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A constatação aconteceu na manhã seguinte ao atendimento. Ao realizar a checagem de rotina no veículo, Pereira notou a prótese sobre o carpete.
O motorista de aplicativo e criador de conteúdo André Pereira vivenciou uma situação atípica durante o expediente e relatou o episódio nas redes sociais. Após finalizar uma corrida noturna, o condutor encontrou uma dentadura esquecida no chão do próprio carro.
Identificação por câmera de bordo
Para localizar o dono do objeto, o motorista recorreu aos registros da câmera instalada no automóvel. Ele verificou as gravações do equipamento de segurança com o objetivo de identificar quem havia estado no banco traseiro.
A análise das imagens permitiu reconhecer com precisão o passageiro que esqueceu o pertence durante a viagem noturna.
Após confirmar a identidade do cliente, André Pereira se deslocou pessoalmente até a casa dele para entregar a prótese esquecida.
O relato publicado pelo condutor chamou a atenção dos usuários na internet, que reagiram com bom humor diante da situação incomum registrada durante a rotina do profissional.
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