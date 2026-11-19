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A artista argentina Mariana Di Pascuales, de 38 anos, construiu a própria casa de barro em Los Hornillos, no Valle de Traslasierra, província de Córdoba. Para erguer a residência, ela aplicou técnicas de bioconstrução com terra, madeira e fibras vegetais, aproveitando materiais descartados ao longo de um ano e meio de obras.

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O imóvel apresenta uma arquitetura incomum formada por dois módulos hexagonais integrados. Vistos de cima, os telhados desenham a silhueta de um coração. Nas paredes, a artista instalou 12 para-brisas de automóveis adquiridos em um leilão para servir como janelas panorâmicas, além de garrafas de vidro posicionadas para criar focos de iluminação colorida.

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Aproveitamento de espaço e recursos naturais

Para otimizar a área interna, a moradia reúne soluções funcionais planejadas para o cotidiano familiar:

o dormitório do filho León fica localizado em um setor elevado;

a cama de Mariana conta com mecanismo retrátil que permite guardá-la sob o chão;

o abastecimento de água provém diretamente de uma vertente natural da montanha;

o tratamento do esgoto doméstico funciona por meio de um biodigestor artesanal com tanques instalados em diferentes níveis.

A trajetória que resultou na obra começou aos 22 anos. Nascida em Rosário e criada na localidade de Tortugas, na província de Santa Fe, Mariana estudou Belas Artes, Letras e Fotografia. Questionando o estilo de vida urbano, viajou por diferentes regiões da América Latina, morou no Uruguai sem redes de eletricidade ou água encanada e percorreu a Patagônia em uma casa rodante com o filho.

O processo de construção exigiu esforço na preparação das misturas de barro, na aplicação do sistema tradicional de quincha e no transporte dos materiais. Durante um período de inverno rigoroso, o cansaço físico e as baixas temperaturas provocaram uma pausa de quatro meses nos trabalhos. A moradora alugou um imóvel vizinho para repousar antes de concluir as obras.

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Atualmente, Mariana reside na casa com León e dá continuidade a atividades ligadas à pintura e à Biodanza.