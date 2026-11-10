O que faz uma população aceitar perdas humanas em guerras? General francês aponta dois fatores que mudam a forma de enxergar o sacrifício de vidas no conflito

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

O general Dominique Trinquand, ex-chefe da missão militar francesa na ONU e especialista em relações internacionais, debate as motivações dos conflitos contemporâneos no evento "Rencontres Michel Serres", em Agen. Ao lado de Camille Boutron e Céline Marangé, o oficial analisa os motivos que levam uma sociedade a combater. Trinquand apoia-se em Tucídides para afirmar que a força de uma cidade repousa no caráter de seus cidadãos, e não em fortificações.

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Esse princípio sustenta a defesa do modelo pacífico europeu criado desde 1945. Preservar esse cenário exige instrumentos práticos de atuação, inclusive militares, alinhados à carta da ONU, que estabelece a resolução de preservar as gerações futuras do flagelo da guerra. O general destaca que as populações enfrentam dificuldades para entender que a preparação bélica e os armamentos existem justamente para evitar combates, já que a fraqueza gera vulnerabilidade e a força impõe respeito.

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Aceitação popular e dinâmica dos confrontos

O especialista explica que cidadãos só aceitam perdas humanas quando têm certeza da vitória ou quando a causa possui relevância suficiente. Esse fator motivou os Estados Unidos a não enviarem tropas terrestres ao Irã, mesmo com a constatação de que nenhuma guerra termina vitoriosa sem presença militar em solo. Nos confrontos atuais, a guerra híbrida torna as estratégias e métodos mais difusos, embora mantenha as metas finais evidentes.

Em relação à estabilidade internacional, Trinquand classifica as fronteiras territoriais como indispensáveis. Questionar limites entre Rússia e Ucrânia abre precedentes perigosos sobre divisões definidas após a Segunda Guerra Mundial, a exemplo das fronteiras entre Polônia, Ucrânia e Alemanha. A busca por poder move os governantes: Vladimir Putin tenta consolidar a grande Rússia e manter o cargo, Donald Trump busca enriquecimento pessoal, e motivações similares alimentam conflitos no Sudão e na República Democrática do Congo.

Renovação militar e combate informativo

A transformação dos conflitos também altera o perfil exigido dos combatentes modernos. Em entrevista concedida ao podcast "Quartier général", ao lado do general Baratz, Trinquand explicou que as forças armadas priorizam novas competências operacionais:

inovação e inventividade em substituição à obediência estrita;

flexibilidade tática perante novos cenários;

autonomia prática por meio de recursos repassados diretamente aos regimentos para os soldados desenvolverem soluções próprias. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O autor da obra “Não tenhamos medo — Revisitar o passado para compreender o presente” defende a instrução da sociedade civil como barreira primordial contra a desinformação prévia às guerras. Durante os combates, os serviços de inteligência atuam para proteger o próprio dispositivo sob sigilo e atravessar a opacidade do adversário na transparência dos campos de batalha.