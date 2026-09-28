Bill Gates alerta: IA pode causar 1 bilhão de mortes; entenda

Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep

Bill Gates fez um alerta contundente sobre os riscos da inteligência artificial (IA), afirmando que a tecnologia tem o potencial de causar um bilhão de mortes. A declaração, feita em setembro de 2026 durante uma entrevista ao programa 'Meet the Press', da NBC, mira um perigo que vai além da ficção científica e se concentra em uma ameaça real: o bioterrorismo.

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Diferente do imaginário popular, que associa os perigos da IA a robôs autônomos e superinteligentes, a preocupação do bilionário está no uso malicioso da tecnologia para criar e disseminar agentes biológicos. Para ele, a IA pode facilitar o acesso a informações e ferramentas para a engenharia de patógenos mortais.

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O risco do bioterrorismo

O cenário descrito por Gates envolve o uso da inteligência artificial para desenvolver vírus ou bactérias com alto poder de contágio e letalidade. Um exemplo seria a recriação do vírus da varíola, uma doença erradicada, ou a criação de uma versão ainda mais perigosa a partir de seu código genético. Embora não tenha apresentado um cenário específico de como o número de um bilhão de mortes poderia ocorrer, o alerta do bilionário foca no potencial catastrófico da tecnologia em mãos erradas.

A tecnologia poderia simplificar processos complexos que hoje exigem conhecimento especializado, colocando nas mãos de grupos ou indivíduos mal-intencionados a capacidade de criar uma arma biológica. Essa democratização do conhecimento científico representaria um risco em escala global.

Para conter essa ameaça, Gates defende a criação de um órgão regulador internacional. A ideia é estabelecer uma vigilância global sobre o desenvolvimento da IA, com poder para inspecionar e controlar o que está sendo criado. A inspiração vem da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), que monitora o uso de tecnologia nuclear. Ele enfatizou que a autorregulação das empresas de tecnologia não é suficiente e que autoridades governamentais e políticos devem participar ativamente da criação de medidas de segurança obrigatórias.

O outro lado da moeda

Apesar do alerta, o fundador da Microsoft não tem uma visão puramente negativa sobre a inteligência artificial. Ele acredita que, se bem utilizada, a mesma tecnologia que representa uma ameaça pode trazer avanços extraordinários para a humanidade, principalmente na área da saúde.

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Gates destaca que a IA pode acelerar drasticamente a descoberta de novos medicamentos e vacinas. A capacidade de processar grandes volumes de dados e simular interações biológicas pode levar a curas para doenças como Alzheimer e a tratamentos mais eficazes contra o câncer. A tecnologia também seria fundamental para responder de forma mais rápida a futuras pandemias.