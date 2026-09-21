Do trisavô ao trineto: família entra para o Guinness com cinco gerações nascidas no mesmo dia

Uma improvável coincidência de aniversários colocou a família Bell e Harlow, de Iowa (EUA), no Guinness World Records. Cinco gerações, do trisavô ao trineto, compartilham a mesma data de nascimento: 14 de setembro.

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A tradição começou em 1907 com o nascimento do trisavô, Wilber Harlow. Extamente duas décadas depois, sua filha, Addie Harlow, também nasceu no mesmo dia. A sequência continuou com o filho dela, Fred Harlow, em 1950, seguido, em 1986, por sua neta, Emma Bell, e foi finalmente consolidada em setembro de 2025 com a chegada de Arthur Bell, o trineto.

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A história virou notícia um ano depois do nascimento de Arthur. Além da data, a família destaca outra curiosidade: uma perfeita alternância de gênero ao longo das gerações — homem, mulher, homem, mulher e homem.

A confirmação do recorde

A consagração do recorde ocorreu em 14 de setembro de 2025, quando o nascimento de Arthur Bell completou a sequência de cinco gerações. Com o feito, eles superaram o recorde anterior, que pertencia a famílias com quatro gerações nascidas no mesmo dia.

Com as cinco certidões de nascimento em mãos, a família iniciou o processo de registro junto ao Guinness World Records. Após uma verificação rigorosa de todos os documentos, a organização concedeu oficialmente o título de "maior número de gerações nascidas no mesmo dia".

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Mais que uma data, um legado

A probabilidade matemática de um evento como esse ocorrer é extremamente baixa, mas, para os membros da família, a data vai além da estatística. É um elo que conecta o passado ao presente e reforça os laços de uma maneira que poucas famílias no mundo podem experimentar. O dia 14 de setembro se tornou um patrimônio afetivo, passado de geração em geração.