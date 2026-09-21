Bombeiro tem candidatura barrada por ter diploma de ensino domiciliar

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Andrew Coates, um bombeiro voluntário de 22 anos do Cedar Bluffs Fire, em Nebraska, busca transformar sua paixão por salvar vidas em uma carreira em tempo integral. No entanto, seu objetivo foi interrompido ao ter sua candidatura rejeitada pelo Departamento de Bombeiros de Fremont.

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O motivo da recusa foi seu diploma de ensino médio, obtido por meio de educação domiciliar, uma modalidade não credenciada no estado. “Nós não estamos bravos... acho que agora se tornou uma questão de garantir que todo homeschooler tenha uma oportunidade igual”, declarou Coates.

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Ele argumenta que está mais do que qualificado para a vaga, pois possui uma licença estadual de paramédico. A descrição original do cargo mencionava apenas “graduação do ensino médio”, mas a diretora de recursos humanos da cidade, Jennifer McDuffee, afirmou que um diploma credenciado era um “entendimento padrão”.

Após negar a aplicação de Coates, a cidade alterou a descrição da vaga para exigir “graduação de uma escola de ensino médio credenciada”.

Recurso negado

Com o apoio de cerca de 30 defensores da educação domiciliar, Coates apelou à Comissão de Serviço Civil. Chris Lichtenberg, chefe dos bombeiros de Cedar Bluffs, manifestou seu apoio. “Sinto que a cidade de Fremont está realmente perdendo aqui e, na minha opinião, por causa de sua educação domiciliar, vocês estão discriminando ele”, disse Lichtenberg.

A comissão, no entanto, decidiu que não pode interferir na política da cidade. “Isso apenas significa que a Comissão de Serviço Civil não vai intervir para proteger Andrew”, afirmou Seth Coates, pai do jovem.

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Um advogado representou Andrew Coates na audiência. Como a comissão não tomou nenhuma atitude, a família tem 30 dias para levar o caso aos tribunais. Enquanto isso, o jovem bombeiro espera que outro departamento valorize sua experiência como voluntário. “Fazer este trabalho para viver, esse seria o sonho”, disse ele.