Nokia 1100: por que o celular mais vendido da história voltou a ser febre

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O Nokia 1100 voltou a ser tendência após o lançamento do Nokia 300 Charge, um celular básico da HMD Global que resgata funções populares dos aparelhos do início dos anos 2000. O interesse também se estende ao modelo original, disponível em plataformas de segunda mão e em grupos de colecionadores.

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Com 250 milhões de unidades vendidas, o Nokia 1100 mantém o recorde de telefone mais vendido da história, segundo o Guinness World Records. Lançado em 2003, o dispositivo se tornou popular por seu preço, bateria, resistência e ferramentas básicas para chamadas, SMS e jogos.

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O interesse renovado coincide com a expansão dos "dumb phones", aparelhos sem acesso à internet e com funções limitadas. Eles são vistos como uma alternativa para reduzir o tempo de tela e também como objetos de nostalgia tecnológica e colecionismo.

Onde encontrar o Nokia 1100 original

O Nokia 1100 ainda pode ser encontrado no mercado de segunda mão. Plataformas como eBay e Mercado Livre oferecem unidades com preços que variam de US$ 27,49 a US$ 93, dependendo do estado de conservação, acessórios e condições do aparelho.

No Facebook Marketplace, é possível achar telefones por cerca de US$ 23. Grupos de colecionadores de itens retrô também costumam ter modelos da época, incluindo o Nokia 1100 e outros celulares que marcaram o início da telefonia móvel.

Um dos anúncios de maior valor apareceu no Mercado Livre do México, onde uma versão com contorno preto foi ofertada por 1.600 pesos mexicanos, o equivalente a US$ 93. O telefone também teve variantes com contornos em azul, vermelho e amarelo em alguns mercados.

Por que o Nokia 1100 foi tão popular

O Nokia 1100 chegou ao mercado com um preço médio de US$ 100, consolidando-se como uma opção acessível. Sua proposta se concentrava em funções essenciais como chamadas, mensagens de texto, despertador, lembretes, calculadora e jogos pré-instalados.

Um de seus principais atributos era a bateria removível BL-5C, de 850 mAh. O aparelho oferecia até 400 horas em modo de espera e cerca de 4,5 horas de conversação. Com uso moderado, a carga podia durar mais de uma semana.

O celular também incluía uma lanterna e o jogo Snake. Sua tela monocromática reduzia o consumo de energia, enquanto a carcaça robusta, as bordas antiderrapantes e o teclado protegido por silicone foram projetados para resistir ao uso diário.

Características do Nokia 300 Charge

O Nokia 300 Charge é um celular básico que busca resgatar a filosofia do Nokia 1100, com bateria de longa duração, design resistente e foco na comunicação. O dispositivo vem com uma bateria removível de 3.700 mAh que, segundo a empresa, pode durar mais de 40 dias em modo de espera.

O aparelho também funciona como carregador portátil para outros dispositivos via USB-C, com potência de 10 W e um botão para ativar a carga reversa. Ele possui tela de 2,4 polegadas, processador Unisoc SC6531E, 4 MB de RAM e 4 MB de armazenamento, expansível até 32 GB com cartão microSD.

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Sua conectividade é limitada a redes 2G, o que condiciona seu uso à disponibilidade dessa tecnologia em cada região. O Nokia 300 Charge inclui lanterna LED, rádio FM e, por enquanto, está disponível apenas nas Filipinas.