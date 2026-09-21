Quanto custa assinar energia solar compartilhada em MG; veja a conta

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Moradores de Minas Gerais já podem reduzir a conta de luz sem a necessidade de instalar painéis solares em casa. O modelo de energia solar por assinatura, ou geração compartilhada, está em expansão no estado e ganha impulso com novos projetos. A modalidade permite que consumidores recebam créditos de energia limpa e obtenham descontos que podem chegar a 23% na fatura mensal, sem investimento inicial.

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O que é energia solar por assinatura?

A energia solar por assinatura é um serviço no qual o consumidor aluga uma cota de uma usina solar remota, conhecida como fazenda solar. A energia gerada por essa usina é injetada na rede da distribuidora local e convertida em créditos, que são abatidos diretamente na conta de luz do assinante.

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Como funciona a geração compartilhada?

O processo de contratação e funcionamento do sistema é totalmente digital e não exige qualquer tipo de obra ou instalação no imóvel do cliente. O modelo segue etapas bem definidas para garantir que o desconto chegue ao consumidor final. Confira:

a usina solar produz energia elétrica e a injeta na rede da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig);

a Cemig contabiliza essa energia e a transforma em créditos energéticos;

a empresa de energia solar, que administra a usina, aloca esses créditos para seus assinantes, conforme o plano contratado;

o consumidor recebe sua fatura da Cemig com o valor reduzido, já com o abatimento dos créditos;

posteriormente, o cliente paga um boleto para a empresa de energia solar, cujo valor já inclui o desconto prometido.

Quanto custa para aderir ao serviço em Minas Gerais?

A adesão ao serviço de energia solar compartilhada não tem custo de instalação nem taxa de adesão. O consumidor não precisa comprar equipamentos ou arcar com qualquer tipo de investimento inicial. O único pagamento é a mensalidade do serviço, que corresponde a uma fatura com o desconto já aplicado sobre o valor que seria pago à distribuidora.

Qual o desconto real na conta de luz?

Os descontos variam entre as empresas, mas costumam ficar entre 10% e 23%. Para entender o benefício na prática, imagine uma conta de luz cujo valor de consumo seria de R$ 400. Com um plano que oferece 15% de desconto, a economia é de R$ 60. Na prática, o cliente recebe a fatura da Cemig com os créditos de energia já abatidos e paga um segundo boleto para a empresa de energia solar, no valor de R$ 340, consolidando a economia.

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Quem pode contratar a energia solar compartilhada?

O serviço está disponível para consumidores residenciais (CPF) e empresariais (CNPJ) em Minas Gerais, atendidos por distribuidoras locais como a Cemig. Geralmente, as empresas exigem um gasto mensal mínimo com energia, que pode variar, mas frequentemente se situa a partir de R$ 150. A contratação é feita on-line, por meio da análise da conta de luz, e não há fidelidade na maioria dos planos, permitindo o cancelamento sem multas.