Tesla: vídeo flagra motorista dormindo com carro a quase 100 km/h

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Um motorista de um carro da Tesla foi flagrado dormindo ao volante enquanto o veículo se movia a aproximadamente 96 km/h em uma rodovia na Califórnia. O caso, registrado pela Patrulha Rodoviária da Califórnia (CHP) no condado de Solano, foi divulgado nas redes sociais da unidade neste fim de semana.

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O condutor, que não teve a identidade revelada, foi parado pelos agentes e multado por excesso de velocidade inseguro. Um vídeo publicado pela CHP Solano mostra o homem aparentemente desacordado no banco do motorista, de óculos escuros, enquanto o sistema Full Self-Driving (FSD) conduzia o carro.

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“Condução Autônoma Total” não significa dirigir sem fazer nada

A corporação usou o episódio para alertar que a tecnologia funciona como um recurso de assistência, exigindo a supervisão humana constante. "FSD significa ‘Condução Autônoma Total’, não ‘Dirigir Sem Fazer Nada’", escreveu a CHP na publicação.

Segundo a agência, o sistema é classificado como uma assistência ao motorista de Nível 2. “Por lei, eles auxiliam na sua direção — não a substituem”, afirmou a patrulha rodoviária.

O incidente ocorre em meio a uma disputa entre a Tesla e as autoridades da Califórnia sobre a forma como a empresa divulga seus sistemas. Em dezembro de 2025, o Departamento de Veículos Automotores da Califórnia (DMV) concluiu que os termos “Autopilot” e “Full Self-Driving Capability” eram enganosos na publicidade.

Como resultado, em fevereiro de 2026, a Tesla deixou de usar o termo “Autopilot” em sua publicidade no estado, passando a adotar “Full Self-Driving (Supervised)”.

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A questão da segurança ganhou novo peso após a montadora registrar 236 acidentes envolvendo seus sistemas de assistência em julho de 2026. A análise, feita pelo site "Electrek" com base em dados enviados aos reguladores federais, apontou que quatro desses acidentes tiveram mortes. Os registros da Tesla indicavam que o Autopilot ou o FSD estavam acionados.