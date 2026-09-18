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Piloto da Air Canada comandou 900 voos sem licença adequada; entenda o caso

Geoffrey Wall tinha licença comercial, mas usou documentos falsificados para atuar como capitão sem a credencial exigida; ele foi preso em junho de 2026

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
18/09/2026 11:48

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Piloto da Air Canada comandou 900 voos sem licença adequada; entenda o caso
Um avião da Air Canada em voo, a empresa sob os holofotes após a descoberta de um piloto que operou 900 voos com licença falsa crédito: Reprodução

A segurança da aviação canadense está sob os holofotes após a revelação de que Geoffrey Wall, um ex-capitão da Air Canada, operou cerca de 900 voos comerciais como comandante sem possuir a licença de transporte aéreo (ATPL) necessária para o cargo. Utilizando credenciais falsificadas, ele burlou os sistemas de verificação por 17 anos e agora enfrenta acusações criminais.

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Wall, de 59 anos, trabalhou para a Air Canada por 27 anos, desde 1998. Embora possuísse uma licença de piloto comercial válida, ele nunca obteve a Airline Transport Pilot License (ATPL), credencial obrigatória para comandar aeronaves de grande porte como os Boeing 767, 777 e 787. A fraude começou em 2009, quando foi promovido a capitão. Durante este período, ele ganhou aproximadamente $2,9 milhões de dólares canadenses e chegou a presidir o Conselho Executivo Mestre da Associação de Pilotos da Air Canada.

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Como a fraude foi descoberta?

A irregularidade foi descoberta em março de 2025, durante uma avaliação operacional de rotina no Aeroporto Internacional de Pearson, em Toronto, quando anomalias foram detectadas em sua documentação. Após a descoberta, Wall se aposentou. A Air Canada notificou a Transport Canada, agência reguladora do setor, que confirmou a fraude e acionou a polícia. A investigação, nomeada 'Projeto Icarus', culminou na prisão do ex-piloto em 1º de junho de 2026.

Quais são as acusações?

Geoffrey Wall enfrenta sete acusações criminais perante a justiça canadense. Após sua prisão em Barrie, Ontário, ele foi formalmente acusado de:

  • Fraude acima de $5.000.

  • Dois casos de uso de documentos forjados.

  • Três casos de posse de marca registrada falsificada.

  • Perturbação da ordem pública.

As autoridades compararam a gravidade do caso à de 'um médico licenciado para clínica geral fazendo neurocirurgias', destacando o alto risco envolvido.

O que a Air Canada diz sobre a falha de segurança?

A Air Canada emitiu um comunicado afirmando que os voos operados por Wall sempre contaram com um primeiro oficial (copiloto) totalmente licenciado e qualificado, o que, segundo a empresa, garantiu a segurança das operações. A companhia destacou que está colaborando integralmente com as investigações e revisando seus protocolos de verificação para evitar que incidentes semelhantes voltem a ocorrer.

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A empresa reforçou que a segurança é sua principal prioridade. Geoffrey Wall se aposentou em 2025 e foi preso em 1º de junho de 2026, com sua primeira audiência judicial marcada para 29 de junho de 2026.

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