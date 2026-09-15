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OURO DE TOLO

Fãs especulam sobre indireta de Juliano Floss após show de Marina Sena

O influenciador postou foto que levantou teorias entre internautas após a artista destruir um boneco de pano durante performance

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Ana Clara Moyen*
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Ana Clara Moyen*
Repórter
Jornalista multimídia em formação pela UFMG
15/09/2026 14:03

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Fãs especulam sobre indireta de Juliano Floss após show de Marina Sena
Marina Sena eviscera boneco de pano no palco Sunset do Rock in Rio crédito: Multishow

A apresentação da cantora Marina Sena no Rock in Rio neste domingo (13) gerou especulações entre os fãs graças a uma performance que ocorreu durante a canção “Ouro de Tolo”. A música fala sobre o fim de um relacionamento e, ao cantá-la, a artista eviscerou um boneco de pano no palco Sunset, abrindo-o e arrancando fitas vermelhas de seu peito.

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As teorias a respeito de quem o boneco representaria invadiram a web logo após o show. A associação mais comum foi ao influenciador Juliano Floss, com quem a cantora terminou um relacionamento há menos de um mês. Os dois estiveram juntos por cerca de dois anos antes de encerrarem a relação de forma publicamente amigável.

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Algumas horas depois, no mesmo dia, Juliano postou uma foto da personagem Emília, do "Sítio do Pica Pau Amarelo", em seus stories. A personagem icônica também é uma boneca de pano, como a que Marina destruiu durante o show.

Não demorou até que internautas associassem os dois acontecimentos e interpretassem a publicação do influenciador como uma possível indireta para a ex-namorada. Ao ser questionada a respeito da intenção por trás de sua performance, no entanto, a cantora disse em entrevista ao Gshow que o boneco não representava alguém em específico, mas uma crítica ao patriarcado.

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